今年第3季伺服器出貨雖持續成長 然下半年表現仍存隱憂

根據TrendForce研究顯示，觀察近期伺服器市場動態，先前在ODMs的生產計畫開始慢慢降溫，伴隨長短料週期顯著改善，伺服器主板供應商在第二季的備料力道已開始趨緩。同時，自上海疫情封控後，部分ODM廠區生產受到影響，其中以Inventec為首的enterprises訂單首當其衝，包含Dell與HPE在內的生產計畫均明顯遞延，但短期內不至於影響整體出貨表現。預估第三季全球伺服器整機出貨量仍有季增6.5%的幅度，主要受疫後企業加速上雲的需求動能持續支撐。

TrendForce表示，目前沒有觀察到北美四大CSP業者下調伺服器訂單的跡象，但自疫情起產業即面臨供應鏈問題，伺服器端也持續受到短料供應有限影響，買方為了達成生產目標，紛紛提高物料庫存以避免缺料造成整機無法出貨，促使不論大小規模的資料中心、OEM客戶亦或是ODM端加大訂單預估量，導致伺服器市場出現超額訂購的現象。因此，TrendForce也不排除後續CSP業者出現訂單調節的可能性，從而使2022全年伺服器出貨量略有下修。

除了整體市場隱含後續訂單調節的隱憂外，中國大陸市場的伺服器需求更多了政策面的影響因素。TrendForce表示，自2021年中國大陸政府對於能耗與互聯網業務政策執行下，中國大陸一線互聯網服務業者均開始調整2022年的伺服器拉貨力道。截至目前，Baidu、Alibaba與Tencent今年皆下調採購規模，其中Tencent下修最明顯，且後續BAT三大巨頭在未來的雲建置上將因此更為保留。值得一提的是，中國大陸四大CSP業者中僅有ByteDance今年逆勢成長，憑藉著積極拓展海外TikTok業務與新業務結合的電商平台，來降低中國大陸境內政策造成的負影響，ByteDance於2022年伺服器採購規模仍有近70%的年增率。

不過，中國大陸政府提出的「東數西算工程」則是帶動前驅性伺服器建置，促成電信業者的雲業務開始於今年第二季期間發酵。TrendForce觀察到，除了過往動能較為強勁的China Mobile開始陸續增單外，China Telecom與China Unicom也普遍加大伺服器標案規模，而這些動能也平均分配至中國大陸境內的OEM。因此，儘管中國大陸一線CSP業者拉貨動能放緩，但在國資雲加持下的省級政府伺服器部署以及電信商建置的量能，使今年中國大陸伺服器市場的需求仍有撐。

TrendForce認為，受到疫情影響，近兩年來全球伺服器市場需求端大幅增長，但也造成供應鏈及物流的亂象，使得產業在不確定性中發展。今年下半年伺服器需求雖受到長短料調節而存在下行風險，但全年伺服器出貨量年成長率仍能達到約5%，反而是2023年將可能受到庫存調節與總體經濟下行影響，IT資本投入恐將放緩，成長幅度將不如過往兩年。