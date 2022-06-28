環球晶德州新廠 可能於Q4動工

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）將在美國德州興建新廠，該公司董事長徐秀蘭今（28）日表示，美國晶片法案進度對其建廠計畫有關鍵性影響，如果一切順利，可能於11月或更早就可開始動土興建。

環球晶透過併購，目前在美國德州與密蘇里州都有生產據點，其12吋新廠將落腳德州謝爾曼市（Sherman），距離其美國子公司GlobiTech既有德州廠區僅約600公尺距離。新廠區完整廠房面積將達320萬平方英尺，將分階段投入建置，未來長期的最高產能可達每月120萬片12吋晶圓。

環球晶先前已公布，上述新廠第一階段的投資金額為20億美元，另外將投入16億美元於既有多個廠區擴產。合計從2022年至2024年，該公司將投入約36億美元的資本支出。