力抗通膨 中華電調升新進人員起薪約5.5%

大通膨時代來臨，生活物資、電費萬物皆漲，中華電信（2412）也宣布，力抗通膨，調升新進人員起薪水準，工務類專業職工程師起薪41,220元，業務類專業職管理師起薪39,195元，調幅約5.5%，計畫徵才近千人。

中華電信往年大徵才都是6月畢業季最受關注的人才招募計畫，中華電信表示，日前宣布「2022年基層從業人員招募」開放報名後即受到熱烈迴響，為讓更多優秀人才有機會加入，特別延長報名時間至111年7月5日17:00截止。

中華電信表示，5G應用與新興業務持續成長並快速發展，因應公司業務拓展需求，以及遞補退休潮留下的職缺，今年積極擴大延攬資通訊人才，徵才員額擴大到近千名。

中華電信強調，除了延長報名時間之外，中華電信為積極照顧及體恤新進人員，考慮物價持續通膨上升，也同步進行調增新進起薪水準，讓有志青年更能兼顧工作與生活，與公司攜手領航5G等新興業務發展，持續為客戶、股東、員工及社會創造永續價值。