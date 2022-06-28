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力抗通膨 中華電調升新進人員起薪約5.5%
大通膨時代來臨，生活物資、電費萬物皆漲，中華電信（2412）也宣布，力抗通膨，調升新進人員起薪水準，工務類專業職工程師起薪41,220元，業務類專業職管理師起薪39,195元，調幅約5.5%，計畫徵才近千人。
中華電信往年大徵才都是6月畢業季最受關注的人才招募計畫，中華電信表示，日前宣布「2022年基層從業人員招募」開放報名後即受到熱烈迴響，為讓更多優秀人才有機會加入，特別延長報名時間至111年7月5日17:00截止。
中華電信表示，5G應用與新興業務持續成長並快速發展，因應公司業務拓展需求，以及遞補退休潮留下的職缺，今年積極擴大延攬資通訊人才，徵才員額擴大到近千名。
中華電信強調，除了延長報名時間之外，中華電信為積極照顧及體恤新進人員，考慮物價持續通膨上升，也同步進行調增新進起薪水準，讓有志青年更能兼顧工作與生活，與公司攜手領航5G等新興業務發展，持續為客戶、股東、員工及社會創造永續價值。
中華電信相關徵才訊息公開於中華電信人才招募網站(https://career-web.cht.com.tw/recruit/index.html)與報名網站(https://svc.tabf.org.tw/111cht01/Home/Index)。
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