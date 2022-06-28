快訊

聯合線上「讀創故事」 宣布啟動影視ＩＰ開發計畫

德州移民悲劇！美國貨櫃卡車驚見「超過40具移民屍體」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

多層級獎金抽佣關係就是傳銷 未報備就開罰

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

公平會委員會議通過，愛走國際股份有限公司從事多層次傳銷，未於開始實施前向該會報備，違反多層次傳銷管理法第6條第1項規定，處新台幣10萬元罰鍰。

公平會表示，依多層次傳銷管理法第3條至第5條規定，所謂多層次傳銷，係指事業透過傳銷商介紹他人參加，以建立多層級之組織，並藉由該組織架構所形成之人際網絡推廣、銷售商品或服務，而傳銷商則因此而獲得事業所給予之佣金、獎金或其他經濟利益，因此是具有團隊計酬及多層級獎金抽佣關係之性質。

但經公平會調查，愛走公司所經營的樂享購網站於110年5月正式營運，提供約6千餘種之商品及代繳電費等服務，該公司所規劃「購物金」及「紅利點數」等制度具有多層級特性，屬多層次傳銷管理法第3條定義的多層次傳銷。但愛走公司誤認其商業經營模式非屬多層次傳銷，致未於開始實施前，向公平會報備，其行為已違反多層次傳銷管理法第6條第1項規定。

延伸閱讀

西拉雅人爭原住民身分牽涉原民資源分配 憲法法庭交鋒

西拉雅族想跳自己的舞納原民 原民會：應考量漢化程度

無良營造商棄營建廢棄物 環保局與保七查獲移送法辦

奇萊北峰山頂標示牌遭拔起 太管處將開罰擬對其停權

相關新聞

多層級獎金抽佣關係就是傳銷 未報備就開罰

公平會委員會議通過，愛走國際股份有限公司從事多層次傳銷，未於開始實施前向該會報備，違反多層次傳銷管理法第6條第1項規定，...

環球晶圓擬赴德州設廠 美國晶片法案卡關添變數

美國強化半導體供應鏈韌性，台灣環球晶圓今天宣布擬斥資50億美元，在德州設立20多年來美國境內首座晶圓廠，但補助半導體業的...

環球晶 將在美建12吋廠

環球晶昨天宣布將於美國德州謝爾曼市（Sherman）興建全新十二吋矽晶圓廠 ，當地也是環球晶美國子公司GlobiTech...

聯發科5G晶片 地表最強

聯發科最新5G旗艦級晶片「天璣9000＋」效能跑分評測出爐，數據超越高通最新5G旗艦晶片「驍龍8+ Gen 1」，透露聯...

環球晶大擴產 在美蓋新廠

全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶昨（27）日宣布，將在美國德州謝爾曼市（Sherman）建立12吋矽晶圓新廠，預計2025...

環球晶併購失利 意外成就美事

環球晶要在美國德州蓋新廠，為公司下一階段成長布局之際，也剛好趕上美國積極提升其在半導體製造業地位的關鍵時刻。新廠設在旗下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。