多層級獎金抽佣關係就是傳銷 未報備就開罰

公平會委員會議通過，愛走國際股份有限公司從事多層次傳銷，未於開始實施前向該會報備，違反多層次傳銷管理法第6條第1項規定，處新台幣10萬元罰鍰。

公平會表示，依多層次傳銷管理法第3條至第5條規定，所謂多層次傳銷，係指事業透過傳銷商介紹他人參加，以建立多層級之組織，並藉由該組織架構所形成之人際網絡推廣、銷售商品或服務，而傳銷商則因此而獲得事業所給予之佣金、獎金或其他經濟利益，因此是具有團隊計酬及多層級獎金抽佣關係之性質。

但經公平會調查，愛走公司所經營的樂享購網站於110年5月正式營運，提供約6千餘種之商品及代繳電費等服務，該公司所規劃「購物金」及「紅利點數」等制度具有多層級特性，屬多層次傳銷管理法第3條定義的多層次傳銷。但愛走公司誤認其商業經營模式非屬多層次傳銷，致未於開始實施前，向公平會報備，其行為已違反多層次傳銷管理法第6條第1項規定。