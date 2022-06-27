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受惠大陸封城 金寶泰國廠區今年滿載、規劃第三座園區

經濟日報／ 記者蕭君暉／即時報導
金寶總經理陳威昌。記者蕭君暉/攝影
金寶總經理陳威昌。記者蕭君暉/攝影

金寶（2312）總經理陳威昌今（27）日表示，持續感受到客戶因為大陸封城，擴大東南亞生產布局，金寶在泰國碧武里園區剩餘的三座工廠2022年都將滿載，目前正在新建第三座園區，預估2023年再開三座工廠，首座工廠將在明年第3季開出。

在業績方面，儘管多國升息，通膨壓力快速升高，陳威昌說，金寶既有客戶下單持續增加，並陸續新增客戶，成為2022年營運動能所在。他強調，儘管大環境有諸多不確性因素，不過，目前客戶展望以及訂單掌握情況來看，下半年仍能優於上半年，上下半年約47：53，全年營收可望達雙位數成長。

陳威昌表示，後疫情時代，對PC需求影響較大，但是金寶PC產品較少，旗下硬碟產品會應用在PC，可能多少也會受到影響，不過，除此之外，其他產品需求正向，下半年又以消費型家電客戶需求最為強勁。新客戶方面，包括網通、物聯網等，都有客戶新案件進行中。

金寶目前在泰國共有馬哈差（四座工廠）、碧武里（八座工廠）兩座大型園區，此外，在馬哈差也有塑膠射出工廠，陳威昌說，現有園區將不敷使用，已購置新的土地，規劃新建第三座大型園區，面積將與碧武里廠區相同，可容納至少八座工廠，明年則會先開出三座工廠。

針對新廠規劃，陳威昌表示，目前並不設限，但包含設備物聯網、網通、儲存、印表機等都有新的客戶加入，因此都會持續評估，至於去年擴充的中國大陸岳陽廠，目前印表機產能已達高峰，最高每月可生產 150 萬台，平均也可達 100-150 萬台。

陳威昌透露，近期確實明顯感受到客戶希望將大陸部分產能轉出，整體策略思維在疫情、封控影響下大幅改變，同時因應在地化生產，不只東南亞地區，金寶接下來在美洲、歐洲都會有一些生產布局。

除泰國外，陳威昌指出，金寶目前也規畫在菲律賓持續擴充產能，現階段已將倉庫拿來使用，並向外租地使用，資本支出方面，2021-2024 年將是金寶配合客戶成長，進行生產營運大投資的時期。

金寶 東南亞

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