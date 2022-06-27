日月光砸千萬鼓勵女性創新 徵件開跑

日月光投控（3711）今日（27）宣布，「女性永續創新人才培育競賽及築夢計畫」即日起開始徵件至9月15日止，提供總獎金高達新台幣1,000萬元，歡迎大家踴躍參加。

為延續日月光集團創辦人張姚宏影女士（下稱張媽媽）的一生創業傳奇，以及「取諸社會、用諸社會」的精神，日月光投控舉辦「女性永續創新人才培育競賽及築夢計畫」徵件活動，希冀落實「日月傳承，永續創生」理念，積極發揮企業社會責任的正面影響力，鼓勵女性勇於創新築夢。

銘傳大學表示，為讓參賽者了解活動規則及規範，徵件線上說明會特選在張媽媽生日、7月15日舉行，主要傳遞張媽媽為人處事寬厚、氣度恢弘，憑藉勇氣努力不懈的精神。以激發女性創新思維，帶動女性創業風潮，實現自我理念，建構充滿活力、多元創業環境。

活動由日月光投控主辦，日月光社會企業股份有限公司、財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會、財團法人日月光文教基金會協辦。計畫內容應以前瞻、科技、永續、共融為主軸，鼓勵女性發展或應用前瞻科技，解決現有社會問題，推動環境永續，提出促進永續創新人才具體策略和做法。

日月光投控長期以來鼓勵創業，除此計畫外，也贊助本報舉辦的創業之星活動，期待激發更多的永續創新發想，成為社會的正能量。

「女性永續創新人才培育競賽及築夢計畫」詳細活動辦法、活動須知及相關文件，可至本計畫網站下載，活動網址：http://asefemalepower.com。為利大眾更瞭解活動內容，7月15日線上說明會網址：http://shorturl.at/svS19，歡迎大家參加。