快訊

被刪除的「未來五年」：北京動態清零的絕望鐵律？

台電吃不消「電價恐漲5％以上」？經濟部晚間公布最新電價方案

下班時間下大雨！北中南六縣市大雨特報 注意雷擊、強陣風

日月光砸千萬鼓勵女性創新 徵件開跑

經濟日報／ 記者林思宇／即時報導

日月光投控（3711）今日（27）宣布，「女性永續創新人才培育競賽及築夢計畫」即日起開始徵件至9月15日止，提供總獎金高達新台幣1,000萬元，歡迎大家踴躍參加。

為延續日月光集團創辦人張姚宏影女士（下稱張媽媽）的一生創業傳奇，以及「取諸社會、用諸社會」的精神，日月光投控舉辦「女性永續創新人才培育競賽及築夢計畫」徵件活動，希冀落實「日月傳承，永續創生」理念，積極發揮企業社會責任的正面影響力，鼓勵女性勇於創新築夢。

銘傳大學表示，為讓參賽者了解活動規則及規範，徵件線上說明會特選在張媽媽生日、7月15日舉行，主要傳遞張媽媽為人處事寬厚、氣度恢弘，憑藉勇氣努力不懈的精神。以激發女性創新思維，帶動女性創業風潮，實現自我理念，建構充滿活力、多元創業環境。

活動由日月光投控主辦，日月光社會企業股份有限公司、財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會、財團法人日月光文教基金會協辦。計畫內容應以前瞻、科技、永續、共融為主軸，鼓勵女性發展或應用前瞻科技，解決現有社會問題，推動環境永續，提出促進永續創新人才具體策略和做法。

日月光投控長期以來鼓勵創業，除此計畫外，也贊助本報舉辦的創業之星活動，期待激發更多的永續創新發想，成為社會的正能量。

「女性永續創新人才培育競賽及築夢計畫」詳細活動辦法、活動須知及相關文件，可至本計畫網站下載，活動網址：http://asefemalepower.com。為利大眾更瞭解活動內容，7月15日線上說明會網址：http://shorturl.at/svS19，歡迎大家參加。

日月光 創業

延伸閱讀

鼎固：兩岸房市投資並進

全民權證／日月光 挑逾60天

鴻海劉揚偉呼籲：政府必須做好人才培育配套措施

日月光董座張虔生：看好5G+AI物聯網 自駕及智慧製造

相關新聞

緯穎馬來西亞大擴產 半年動工兩期工廠

伺服器廠緯穎科技（6669）今（27）日宣布其位於馬來西亞柔佛州的伺服器組裝廠第二期工程正式動工，拓展伺服器主機板生產線...

台台併前序曲 台灣之星推MyMusic加值方案

台灣之星今天宣布，與台灣大旗下MyMusic攜手合作，推出加值服務方案，不只擴大音樂加值服務版圖，也被視為「台台併」前的...

億光逆向加碼 留住人才

根據104《2021企業年終及2022年景氣調薪大調查》，2022企業預期調薪為3.1％，低於2021年3.4%，調薪幅...

升息下要抗震又成長 鎖定這兩大市場

根據6月美國銀行經理人調查顯示，經理人現金水位仍在5.6%高位，同時美銀牛熊指標從0.4跌到0.3，顯示市場情緒已經非常...

金寶：今年營收拚兩位數成長

金寶集團（2312）今（27）日舉辦股東會，總經理陳威昌會後接受訪問表示，今年在物聯網、網通、儲存、印表機等領域有增加新...

億光：今年調薪平均6%至15% 最高52%

發光二極體（LED）廠億光電子今天宣布，今年調薪幅度平均6%至15%，最高可達52%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。