金寶：今年營收拚兩位數成長

金寶集團（2312）今（27）日舉辦股東會，總經理陳威昌會後接受訪問表示，今年在物聯網、網通、儲存、印表機等領域有增加新客戶，預估上下半年比例為47:53，今年營收可望兩位數成長。

陳威昌指出，雖然現在很多消息、消費型電腦雜音較多，尤其我們是儲存產品多少會有些影響。但這對金寶影響還好，AIOT這塊成長也會帶動儲存如硬碟、固態硬碟等需求，今年在新產品加入加上原來產品，營運成長可期，預估上下半年比例為47:53，從客戶給的訂單預估來看，下半年比上半年成長10%。

陳威昌指出，去年營收是年增9%，但是以美元來看年增是高達15%，今年目前來看營運兩位數成長沒問題。毛利率方面會聚焦本業，把人力聚焦在刀口上，雖然營收有成長、但可以彌補新的投資業務，因此今年整體而言目標毛利率估可持平。

金寶持續在菲律賓、泰國等東南亞地區擴建產能，並積極啟用中國大陸岳陽新廠，深化全球布局，爭取新客戶與新產品，打造長期成長動能。