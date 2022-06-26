科技巨頭拼減碳！台達電員工餐沒牛肉 鴻海綠電比市電便宜

科技巨頭怎麼減碳淨零？台達電禁用瓶裝水，員工餐不放牛肉，鴻海則協助供應鏈減碳，建立PCB及晶片各自碳盤查標準，並揪10家供應商減碳；談到台灣產業嚷沒綠電可買，鴻海環保長洪榮聰透露鴻海海外廠買的綠電已能比市電便宜2成以上，全球碳中和已是新一場新經濟戰爭。

鴻海碳排總量是台積電兩倍，其中範疇三（供應鏈碳排）量是台積電4倍、台塑兩倍，洪榮聰表示，這是產業特性所致，鴻海身為EMS廠有龐大供應鏈，因此不論是客戶指定鴻海購買的零件或鴻海自己買的零件碳排量都必須加計在鴻海身上。

鴻海拼年減碳4.2%，供應鏈碳減量有兩招

過去鴻海作碳盤查遇到不少阻力，包括供應鏈叫不動，不配合提供產品碳排量，後來鴻海乾脆自己算，洪榮聰後來想想，其實客戶應該也不知道碳排多少，因為一顆晶片，不同製程或光罩，碳排量就會不一樣。

鴻海2007年就開始做「碳盤查」，對自身集團碳排量瞭如指掌，2022年則正進入第二階段：「碳減排」，在這個過程中，全球137個廠區都開始針對營運減碳、自建太陽能電廠、買綠電，未來也不排除買綠電憑證，目標每年減碳4.2%。

鴻海環保長洪榮聰認為綠能沒有不划算，很多鴻海國外廠區的綠電比市電還便宜。圖／微軟提供

這個減碳對策拓展到供應鏈，也有「TOP跟DOWN」兩對策，TOP是跟各產業公協會合作，建立不同零件產業排碳計算標準，比方不同PCB或晶圓尺寸算法，DOWN部分則今年挑10家龍華廠區鄰近高潛力供應商協助減碳，2023年拓展至100家，藉此加速第三範疇減碳。

員工不用瓶裝水，餐廳不供牛肉

台達電身為電源供應器龍頭，全球廠區也超過50幾個，400多個分公司，甚至印度佈局也是台商中最早的一批，台達副總裁暨企業策略業務發展和聯盟總經理柯淑芬表示，為求減碳，所有廠區同仁都不再用瓶裝水，改以環保循環馬克杯替代，同時少用紙杯，員工餐也沒有提供牛肉，從生活面減碳。

台達副總裁暨企業策略業務發展和聯盟總經理柯淑芬（圖左五）透露牛肉碳排過高，員工餐沒有提供。圖／微軟提供

另外配合日本文化，日人習慣不妨礙他人，電動車充飽電就希望盡快開離，不佔用車位，因此跟Shell合作的日本充電站，也開發在地APP可以提供充飽時間通知，甚至是送一張咖啡招待券，可讓車主到附近喝咖啡等待。

綠電貴不貴？鴻海環保長：甜蜜點找得到

「綠能一定會花錢嗎？」洪榮聰表示台灣產業一直抱怨買不到綠電，抱怨綠電都被台積電買光，但這只是是「台灣思維」而已，全球狀況並不是這樣子。

鴻海環保長洪榮聰表示減碳或碳中和已是一場新經濟戰爭。圖／微軟提供

他指出，鴻海各廠區都有建太陽能電站，甚至許多當地業者會BOT方式出資幫鴻海蓋太陽能電廠，再賣電給鴻海，綠電電價甚至比市電至少低2成。

「綠能不一定不划算，全球佈局中是找得到可達成營運甜蜜點的廠區，這樣的廠區已經不在少數，所以我們不能用台灣思維。」洪榮聰指出，推ESG可以先找投資報酬率（ROI）好的先做，鴻海內部已考慮成立基金，鼓勵各事業處挑ROI好的先做，若三年可以營運改善就撥款項給單位，但三年要回本，不回本收總部就要一點利息錢。

他稱這次減碳跟綠能浪潮是第四次工業革命，核心內容在低碳跟新能源上，碳中和只是各國政府架構下的經濟實力競逐賽，其實台面下是一場新經濟戰爭，經濟體決勝關鍵在於基礎建設與技術能力，而企業的決勝關鍵在調整體質，讓營運跟產品朝低碳化發展，只不過，地緣政治將會干擾這第四次工業革命近程。

而談到台灣，他呼籲歐美各有碳稅機制上路，台灣可以思考建立自己的低碳遊戲規則，比方針對電動車設立門檻，對保護自有電動車產業有助力。