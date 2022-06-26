不容許病毒侵襲！郭台銘PCR檢測儀 將有能力檢驗猴痘

鴻海（2317）創辦人郭台銘旗下的富佳生技表示，猴痘敲響了富佳實驗室的警鐘，因境外移入，台灣成為亞洲第三個出現猴痘染疫者的國家。

猴痘從5月蔓延，已經攻入四十幾國，世界衛生組織(WHO）正評估列為「全球緊急公衛事件」，衛福部更在6月23日將其列為「二類法定傳染病」，接獲疑似病例要24小時內通報。

作為生物科技團隊，富佳生技指出，太了解人類跟傳染病奮戰的歷史，鼠疫、天花、霍亂、H1N1、SARS、Covid-19、各種流感，哪次不是帶走數不盡的生命。富佳的使命就是站在防疫的前線，用科學的力量為台灣擋住病毒的來襲。

因此，富佳生技表示，會開始評估、研發「猴痘試劑」，即將上市的家用PCR核酸檢測儀會有能力檢驗猴痘，家用PCR是一個檢驗平台，搭配針對各種疾病研發的試劑，就是我們阻斷各種傳染病擴散路徑的武器。