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鴻海劉揚偉今拜會印尼總統 暢談電動車生態系布局

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉。圖／報系資料照片
鴻海董事長劉揚偉。圖／報系資料照片

鴻海董事長劉揚偉本周行程滿滿，先去了印度，拜會印度總理莫迪，接下來又赴印尼，進行商務拜會行程。今（25）日上午，劉揚偉與印尼總統佐科威（Joko Widodo）會談，劉揚偉就鴻海推動的BOL（營運本地化）商業模式，以及今年1月多方簽署MOU後的規劃進展，向佐科威說明。

本次會談中，劉揚偉也表達鴻海願意協助印尼政府建立相關產業人才培育機構的意願。未來，鴻海也會提供印尼合作夥伴電動車技術與產品，與當地企業共同打造電動車生態系統。

佐科威總統也於會中指示投資部部長Bahia Lahadalia，全力協助鴻海在當地的投資需求。

會談中，雙方也交換了在電池、綠色能源平台和其他電動移動產業方面的想法，也期待未來一定會有更多的合作。

鴻海 劉揚偉 印尼

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