鴻海攻電動車 劉揚偉拜會印尼總統佐科威

鴻海集團（2317）董事長劉揚偉率團亞洲考察，繼拜會印度總理莫迪後，今（25）日再與印尼總統佐科威在西爪哇省會面，這也是雙方首次會談，討論電動車投資等議題。

印尼當地媒體報導，佐科威今日接待劉揚偉等鴻海高層，此次拜會為鴻海集團決定在印尼投資電動車相關產業後首次會面，鴻海並有意在西爪哇省投資。

據了解，劉揚偉與佐科威會談中，提到電動車投資與人才培育等議題。

鴻海是在今年1月底與印尼投資部、印尼電池公司（PT. Industri Baterai Indonesia, IBC ）、Indika能源公司（PT. Indika Energy）和Gogoro簽署合作備忘錄（MoU），共同聚焦在電池及電動車相關產業鏈，希望在印尼開發永續的新能源生態鏈。

在印尼行之前，劉揚偉才赴印度考察，與印度總理莫迪相見歡。莫迪23日在推特發文，「很高興與劉揚偉會面」，歡迎他們（鴻海集團）計劃在印度擴張製造產能，包括半導體產業。