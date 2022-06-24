中科新創輔導績效獨佔鰲頭 二團隊各抱回百萬創業獎金

中科管理局輔導26組新創團隊，參加科技部「創新創業激勵計畫(FITI)」111年第二梯次競賽，6組團隊順利挺進最終七強金榜，今(24)日結果出爐，其中「台灣強骨」與「智在嘉鄉．投筆從農」等2個團隊獲得「創業傑出獎」，各抱走100萬元創業啟動金。

另外4個團隊，包括「Olproheal Biomimic歐承健」、「Duromaker」、「Mager Tech.美格科技」與「智逐科技」等，獲得「創業潛力獎」。

「台灣強骨」所開發脊椎綁帶裝置，可使胸腰椎脊椎融合手術患者，改善手術後鄰近節快速退化的問題，避免二次手術風險。「智在嘉鄉．投筆從農」整合農業科技軟硬體設備，透過Line即可輕鬆操控溫室設備，並利用演算法進行作物生長分析建議，大幅提升產量。

「Olproheal Biomimic歐承健」開發凝膠型骨材填充物，具足夠流動性、黏滯性以及良好的骨誘導性，有助骨質疏鬆患者提高骨整合能力。

「Duromaker」研發超低損耗5G/6G毫米波材料，其產品有疏水性、延展性、可鑽孔、可客製化等特性，產品應用面向多元，可望在手機、電動車等無線通訊產業占有一席之地。

「Mager Tech.美格科技」利用肺積水細胞檢測系統，提升肺癌細胞分析與判別的準確率，輔助醫師得以透過臨床量化數據為患者進行癌症診斷。

「智逐科技」則透過人工智慧與影像處理技術，準確提供家禽生長與健康狀況預估，不僅減少人力監控時間，更提供彈性化的飼養策略。

中科管理局持續提供歷年新創團隊相關輔導與媒合資源，今年更攜手新創，共同邁向淨零碳排願景。

此次決賽頒獎典禮所準備的餐盒，採用中科團隊「LooPick循拾」所開發循環餐飲服務，把「淨零碳排與碳中和」的永續思維，落實到環保容器選用、清潔處理及物流運送等每個環節。

另外，今年也首次改用中科團隊「TuringCerts圖靈證書」的區塊鏈發證服務，頒發中科新創輔導業師感謝函，改善獎狀發放費時耗工、長期保存易遺失的缺點，並符合ESG無紙化減碳要求。