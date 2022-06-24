IDC：估PC顯示器今年出貨量年減2.5%

根據IDC全球PC顯示器季度追蹤報告預估，2022年全球出貨量將年對年衰退2.5%，2023年出貨量年成長將再下降1.5%，然後在2024年穩定下來。由於前景黯淡，IDC下修對世界第二大市場中國的預測，家用需求被下調、但商用需求被提高。

IDC客戶裝置追踪研究經理Jay Chou表示，隨著各國重新開放，看到在經濟挑戰和預算轉移的情況下，大部分的家用市場需求正在放緩。由於廠商目前已能滿足先前所積壓的訂單，部份新興市場的消費需求將在短期內逐漸放緩，而需求也將被電競遊戲和重回辦公室推動。然而，在很大程度上回到疫情前的趨勢、市場主要由商用換機驅動，其中包含許多需要多顯示器的PC設置。

在嚴峻的市場中，Dell透過其供應鏈能力和商業銷售擴大其領導地位。該公司市占為22.4%，這是自IDC於2008年開始追踪PC顯示器以來該公司的最高紀錄。其他廠商的競爭仍然很激烈，前5名顯示器廠商的市占都在10.1%到10.8%之間。總體而言，商用與家用市場各占優勢，商用市場成長超過5%，而家用市場下降5%。

HP和Lenovo等其他商業巨頭躋身前五名，並受到更多辦公室重新開業的推動。三星也實現了年成長，部分原因是其在家用顯示器領域的領導地位。冠捷是AOC和飛利浦的所有者，但由於中國市場的困境和東歐的事件而受到影響。

IDC指出，2022年第一季全球PC顯示器市場表現平平，與去年同期相比出貨量成長0.3%。雖然結果優於預期，但這一趨勢仍然符合2021年下半年起的市場放緩預期。

第一季的出貨量為3650萬台，超過了除21年第四季之外的2021年所有季度。幾乎所有地區都看到良好的商業吸收率，以及產品供應的改善，滿足先前由於產品和物流挑戰而被忽視的市場。同時，面對通貨膨脹的擔憂和更加多樣化的消費，消費者的庫存也開始增加。