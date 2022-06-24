竹科六組新創尖兵 奪科技部FITI&CIOT創業獎項

竹科創新創業輔導有成，科技部111年第1梯次創新創業激勵（FITI）計畫與民生公共物聯網（CIOT）計畫，歷時近6個月的培訓，於今（24）日進行決選頒獎。竹科管理局輔導的6組新創分別進入FITI及CIOT決選，並拿下多項獎項。

其中，「JMEM Technology」及「智在嘉鄉，投筆從農」獲得FITI創業傑出獎及各100萬創業基金；「Mager Tech.美格科技」獲得創業潛力獎。而CIOT獎項則由竹科團隊全數囊括，「布拉特斯布曼」獲得創業傑出獎及100萬創業基金；「Agromeans」及「藍海物聯」獲得創業潛力獎。

FITI創業傑出獎「JMEM Technology」開發一次性編成多態記憶體，針對目前現有一次性編成記憶體的安全性不足與體積太大等缺點，採用最先進的製程GAA FET，開發出一種新型多態的記憶體，應用在資訊安全防護、產品認證、遊戲、辨認真偽等等。「智在嘉鄉，投筆從農」提供溫室智慧化一條龍服務，簡化縮短溫室建置時程60%，自主開發軟硬體控制系統，讓使用者無痛升級智慧控制系統。農業種植經驗KNOW HOW數據化，轉化為精準控制策略最佳化生產管理參數。獲得FITI創業潛力獎的「Mager Tech.美格科技」則以肺積水細胞檢測技術「Magerlin L series」，結合細胞檢驗技術、人工智慧影像判讀與病理數據量化技術。精準檢測出少量的細胞檢體，提供多種量化臨床數據，輔助醫生為患者進行癌症診斷，

CIOT創業傑出獎「布拉特斯布曼」開發無人船水檢測服務，無人船能夠於極端氣候出任務，進行災害的預先示警，也能達到無人員危險性。全自動檢測與航行，將水庫個位數的檢測點提高至6000個以上，達到即時汙染偵測。另兩組獲CIOT創業潛力獎的團隊，「Agromeans」的智慧生物影像Agro-One，以視覺驅動未來農業，整合AI與IOT科技應用於動物與植物的生長與健康辨識，同時進行預測與決策，實現自動控制人工照明與環控設備來達到省電、提高產量及人員巡邏效率。「藍海物聯」自主開發資料同步平台，提供資料同步．萬物可控的服務，建立溝通標準讓控制系統智慧化，提供物聯網平台、客製化程式開發與控制演算法，整合CIOT氣候資料進行光控、溫控與灌溉，可作物的預警與防範。

竹科管理局陳淑珠副局長表示，在疫情嚴峻的這兩年多來，科管局因應市場環境變遷，除配合科技部持續為竹科創新創業團隊創業引路，亦積極協助新創參展及與產業接軌，創造更多投資媒合的機會，促使團隊跨領域且深度的合作。