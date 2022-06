洪進揚續任群創董事長 經營團隊致力開創穩健

群創(3481)今(24)日召開股東會,會中選出四席董事、五席獨立董事,並於股東會後召開董事會,董事會決議通過洪進揚續任董事長,自2022年7月1日生效。

群創表示,在強化企業體質上致力雙軌轉型,並進行管理結構升級,接軌國際以符合高標準的公司治理要求。此次董事包括以自然人身份提名的四席一般董事,獨立董事席次過半,並包含女性董事成員。董事會成員組成多元,符合公司、股東及其他利害關係人利益為目標,落實企業社會責任。

群創董事會肯定洪進揚過去展現高效率公司治理及策略發展的領導成果,未來期許董事長暨執行長洪進揚與經營團隊繼續帶領群創以穩健步伐,邁向穩固亮眼新格局。洪進揚表示:「感謝董事會再次的推舉與支持,將持續聚焦穩固、誠信的公司治理為核心,為群創規劃未來,提升經營決策的高度與效率,團結人才優勢,凝聚資源能量,並以穩健彈性的步驟,厚植公司競爭力與強化營運績效,致力企業永續經營。」

在人工智慧、物聯網、5G及ESG永續發展的浪潮下,群創秉持3Vs 經營策略-Create Value, Drive Value, Share Value,拓展最大價值化的營運目標。Create Value 將智慧營運與智慧製造雙軸結合,透過工業4.0技術的導入,推進智能管理效率,全速推動企業數位轉型;Drive Value運用前瞻定位,深耕高值化和差異化產品,並佈局多元場域,擘劃新創事業與場域應用經濟,領航產業未來;Share Value 以建立以人為本、友善地球的企業為目標,推展綠色行動,發揮企業影響力,實現社會共好。

未來,群創將強化集團資源發揮最大成效,而集團綜效的展現就像交響樂團的演出,需由各樂器組的合作演奏,才能高效奏出動人樂章。以交響樂團(Symphony Orchestra)英文字首S延伸群創集團三大策略主軸3Ss- Superior, Sphere, Solutions,包括Superior¬-聚焦策略定位,提升產品技術本質,開創獨有優勢,驅動獲利與價值再升級;Sphere-深耕新創事業領域,掌握多面向新契機,切入利基市場,強化集團品牌價值;Solutions-以More than Panel前瞻視野洞悉產業發展趨勢,開拓多元應用解決方案,創造客戶需求,精進人類生活。群創將積極擬定與執行集團策略與目標,延伸產業價值鏈,以靈活決策運作提升經營成果,並沉穩面對未來的變化與挑戰,戮力創造集團整體加乘成效。

群創新任四席董事名單為:群創光電董事長暨執行長洪進揚、 群創教育基金會董事長王志超;群創光電總經理暨營運長、睿生光電董事長楊柱祥、方略電子暨啟耀光電董事長丁景隆。

五席獨立董事當選人:台揚科技董事長謝其嘉、工研院副總暨資深技術專家吳志毅、國泰建設獨立董事吳志偉、達德能源法務暨人資總監申心蓓、銳緻公司監察人黃啟模。