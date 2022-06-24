仁寶打造新兆元產業 伺服器、車用電子今年仍有高成長

代工大廠仁寶（2324）今（24）日舉行股東會，儘管看淡PC、智慧裝置市況，但仁寶在力行多元化業務下，總經理翁宗斌看好伺服器、車用電子業務今年仍將有30-40%年增長，他強調，仁寶未來將以AI技術為中心，扶植車用電子、ADAS、智慧醫療、5G的發展，繼續為仁寶創造另一個兆元產業。

仁寶主要營收來自筆電和智慧裝置，除了核心事業之外，仁寶積極拓展多元化業務，投入伺服器、車用電子、5G、物聯網、智慧醫療領域，慢慢成為仁寶未來成長動力。

仁寶目前新業務中，以車用電子、伺服器為貢獻較大的事業，翁宗斌看好兩大事業今年仍享有高度成長，預估年增率可達30-40%，惟因仁寶營收高達兆元，相形之下車用電子、伺服器目前占營收比重仍低、未達5%。

此外，翁宗斌提到，仁寶除了PC和智慧裝置本業繼續利用數位化、自動化提高經營效率和獲利之外，未來還是以AI技術為中心，我們投資美國公司應該是全世界蠻領先的AI軟體公司，透過這項合作，未來以AI技術為中心，扶植車電、ADAS、智慧醫療、5G的發展，繼續為仁寶創造另一個兆元產業，繼續在獲利上有所提升。

至於何時能達到下個兆元，翁宗斌指出，後面可能策略上會採取併購方式，來加速達成此目標。比如說仁寶先前併購工業電腦廠普達系統（6599），就是1+1大於2的效果。

在海外布局方面，翁宗斌指出，仁寶除了中國大陸廠區之外，越南二廠去年5月完工投入量產，目前使用約一半廠區，預計7月將去越南視察，可能在既有廠區外再買地擴增，主要為生產智慧裝置新客戶產品。

至於美國印第安納州新廠，翁宗斌表示，主要為了車電做準備，經過一番投入後，很多車電客戶相當有興趣，但由於車電客戶認證時間較長，現在該廠區業務才剛開始，今年接了一些新訂單，預計2024、2025年該廠才有較明顯貢獻。

仁寶2021年營收1.24兆元，稅後純益126億元，每股純益（EPS）達2.9元。股東會通過配發現金股利2元。