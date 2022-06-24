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Gartner全球供應鏈25強出爐  聯想再次進榜升至第9位

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
聯想入選2022年Gartner全球供應鏈25強排行榜，排名躍升至第9位。圖／聯想提供
聯想入選2022年Gartner全球供應鏈25強排行榜，排名躍升至第9位。圖／聯想提供

Gartner公布2022年全球供應鏈25強排行榜，聯想Lenovo）再度入選，且排名較2021年前進7位、來到第9名，寫下史上最佳成績。

在第18屆Gartner 全球供應鏈25強排行榜中，入選企業不僅精準掌握客戶重視的價值、持續著力於需求管理以創造差異化優勢，而且對內全面推動ESG（環境、社會與公司治理）創新。

聯想在全球布局超過35個工廠，加上與零組件供應商及合作夥伴密切配合，才能以每秒出貨5台裝置的速度快速服務180個市場的客戶。

此外，聯想除了結合智慧供貨管理系統提升需求預測的準確度，亦部署5G、區塊鏈、物聯網、機器人流程自動化和AI（人工智慧）等前瞻技術助，以最高品質的配送服務將產品和解決方案交付至全球客戶手中，提升客戶滿意度。

 聯想資深副總裁暨集團營運長杜哲民（Jammi Tu）表示，「我們對於全球供應鏈團隊的表現深感自豪，儘管面臨前所未見的挑戰，他們仍然快速應變，堅持不懈。團隊的創新思維、全心投入與力求卓越的精神，是Lenovo始終保持市場領先優勢的關鍵。」

 與此同時，Lenovo積極投身環境與社會永續發展，制定充滿企圖心的永續目標，以達成2025年淨零排放願景，成為永續企業表率。Lenovo亦致力於平衡女性高階主管比例與落實性別同工同酬，因此入選2022年彭博性別平等指數評鑑 (Bloomberg Gender-Equality Index, GEI)。

聯想 Lenovo Gartner

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