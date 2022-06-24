晶瑞光切入日系車廠車載中控面板光學膜 助下半年營運

光學廠晶瑞光（6787）今日宣布，該公司歷經8個月開發，近期成功切入終端日系品牌車廠車載中控面板顯示器，樣品送測已於6月中通過主要客戶1,000小時高溫高濕環測，可望於第3季底前通過製程穩定性、再現性測試後，即進入接單正式量產，為晶瑞光下半年營運成長注入活水。

晶瑞光表示，受惠於汽車產業朝向節能減碳、電動車等發展進程，帶動供應鏈積極開發輕量化的材料與應用，由於晶瑞光與主要客戶共同開發的複合機材面板薄膜技術，其運用濺鍍製程，將全屏幕高穿透薄膜與複合機材面板形成高致密度的結合，並通過1,000小時的雙85試驗(溫度是85℃濕度為85%)的高溫高濕環測，且不會變異、脫膜、破碎現象。

晶瑞光進一步指出，該公司開發完成的的複合機材面板薄膜技術做成的車載中控面板 顯示器，更保有在紫外光線長時間照射下光學膜層的耐久使用，並可取代現在厚重的中控玻璃基板，不僅有助終端品牌車廠在電動車及傳統燃油車達到安全且輕量化延長續航目的，晶瑞光也是台灣首家運用此技術產品第一階段測試通過的光學廠，打破過往此技術在168小時測試即有脫膜現象的技術瓶頸，將有望與主要客戶一同搶攻全球車載顯示器龐大的市場商機。

不僅如此，將8吋晶圓黃光微顯影製程，加上搭配成熟的濺鍍及蒸鍍製程，運用於晶圓級微鏡頭的光學薄膜製程，也就是Wafer Lever Optics(Wafer Lens，半導體鏡片)，晶瑞光也與日系廠商已完成開發，並獲客戶告知預計於今年第4季正式量產，這將是晶瑞光另一個里程碑。

由於晶圓級微鏡頭是裝備在VR/AR頭戴式裝置中，主要功能在機構內部是眼球追蹤，在機構外部則為臉部及嘴唇震動追縱，形成為建構元宇宙內3D模擬人物之重要關鍵產品。晶瑞光將隨著元宇宙催動VR/AR晶圓極微鏡頭需求增加，產品走向薄型化、微型化態勢明確，將催動晶瑞光Wafer Lens業務保持良好的接單動能。

展望2022年下半年，晶瑞光對於今年整體營運逆轉勝深具信心。晶瑞光累計今年前5月合併營收達2,607.1萬元，年增156.13％，主要受惠於NBG (新藍玻璃濾光片)產品出貨暢旺，不僅創造公司連續3個月單月營收站穩6百萬元，亦奠定公司營收成長的基石，再加上，隨著複合機材面板薄膜產品、Wafer Lens業務雙箭齊發，同時量產下，晶瑞光預估下半年有機會單月達到虧轉盈的目標。