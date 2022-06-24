晶瑞光的中控面板光學膜切入日系車廠 下季量產

晶瑞光電（6787）的複合機材面板薄膜技術成功切入終端日系車廠的車載中控面板顯示器，第3季將正式量產，為晶瑞光營運成長注入新活水。

展望下半年，在新產品出貨成長下，晶瑞光力拚單月轉盈目標，晶瑞光累計今年前五月營收2,607.1萬元，年增1,56倍，主要受惠NBG (新藍玻璃濾光片)產品出貨暢旺，加上隨著複合機材面板薄膜產品、Wafer Lens同時量產下，有機會帶動下半年單月轉盈。

晶瑞光表示，受惠汽車產業朝向節能減碳、電動車等發展進程，帶動供應鏈積極開發輕量化的材料與應用，由於晶瑞光與主要客戶共同開發的複合機材面板薄膜技術，其運用濺鍍製程，將全屏幕高穿透薄膜與複合機材面板形成高致密度的結合，並通過高溫高濕環測，更保有在紫外光線長時間照射下光學膜層的耐久使用，可取代現在厚重的中控玻璃基板。

不僅有助終端品牌車廠在電動車及傳統燃油車達到安全且輕量化延長續航目的，晶瑞光也是台灣首家運用此技術產品第一階段測試通過的光學廠，打破過往此技術在168小時測試即有脫膜現象的技術瓶頸，未來有望與主要客戶一同搶攻全球車載顯示器龐大商機。

不僅如此，將8吋晶圓黃光微顯影製程，加上搭配成熟的濺鍍及蒸鍍製程，運用於晶圓級微鏡頭之光學薄膜製程，也就是Wafer Lever Optics(Wafer Lens，半導體鏡片)，日前晶瑞光與日系廠商已完成開發，並獲客戶告知預計於第4季正式量產。

由於晶圓級微鏡頭是裝備在VR/AR頭戴式裝置中，主要功能在機構內部是眼球追蹤，在機構外部則為臉部及嘴唇震動追縱，形成為建構元宇宙內3D模擬人物之重要關鍵產品。晶瑞光將隨著元宇宙催動VR/AR晶圓極微鏡頭需求增加，產品走向薄型化、微型化態勢明確，將催動晶瑞光Wafer Lens業務保持良好的接單動能。