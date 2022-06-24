久陽股東會通過配息1.3元 聚焦營運表現
久陽精密（5011）股東常會承認2021年度營業報告書、財務報表、盈餘分配案及各項討論議案。盈餘每股配發現金股利0.95元、資本公積每股配發0.35元，總計配發1.3元，其中盈餘分配的股息已於5月19日發放。
久陽去年營收創歷史新高，達37.61億元，董事長孫正強感謝董事及所有股東的支持，並表示去年主要經濟體陸續重啟經濟活動，美、中、歐等相繼復甦甚至進入擴張，帶動商品需求進而推升出口表現，加上去年業務部門持續深耕客戶關係，接單量續增，並同步進行擴廠、導入5G AIoT系統，打造4.0智慧工廠，提升產品良率，降低營運成本，透過集團聯合採購模式，降低原料成本等優勢，致使去年營運表現亮眼。今年受惠於各國基建政策、歐盟對大陸扣件課反傾銷稅等因素，也讓第1季營收達11.52億，EPS0.91元，創下單季歷史新高紀錄的佳績。
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