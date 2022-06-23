工業富聯 打造半導體、新能源車、機器人三大成長領域

鴻海（2317）旗下工業富聯今（23）日召開股東會，執行長鄭弘孟表示，備受市場關注的WiFi 7產品，公司將於2022年第4季發布，同時，持續打造半導體、新能源車，以及自動化暨機器人三大領域，來推動公司成長。

大陸上證報報導，2021年，在全球疫情反覆、大宗商品原材料漲價、晶元短缺、供應鏈緊張等不利影響的大背景下，工業富聯仍然實現了業績逆勢增長，全年營收達到人民幣4396億元，同比增長1.8%; 歸屬於上市公司股東的凈利潤首次突破人民幣200億元大關，同比增加14.8%，雙雙創下歷史新高。 且這一增勢在今年一季度仍在持續，自公司上市以來，第一季度營收首次邁過千億大關。

產品方面，鄭弘孟表示，備受市場關注的WiFi7產品將於今年第4季發布。 一直表現強勢的雲計算板塊，工業富聯已實現包括伺服器、記憶體、高效運算加速器、AI運算卡、主機板與機構件等多類型產品積累 ，並已跨入邊緣運算、高效運算（HPC）、元宇宙與雲端遊戲、車載電子控制元件（ECU）等眾多應用領域，下一步將繼續提升全球市佔率。

除了強化主營業務的領導地位，工業富聯也在不斷強化投資佈局，加速打造第二成長動能。首先，半導體方面，鄭弘孟表示，公司在未來三年將憑藉智慧製造經驗和數據的積累，以及自動化設備和高端精密裝備技術，建立半導體工業互聯網生態，並通過投資向核心技術延伸，滿足公司對晶元的大量需求，提升公司在半導體各環節的影響力，提升ODM設計能力，豐富產品類型，實現價值鏈延伸， 重點佈局先進封裝、測試、裝備及材料、EDA 軟體、晶元設計等領域。

新能源車方面，鄭弘孟再次重申，工業富聯不造整車，而是專注零部件研發和生產，以「技術產品發展+投資收購」兩條腿走路的方式， 從新能源車輕量化、省電化及智慧化三個方面推進佈局。 在此前的2021年度業績說明會上，管理層曾表示，公司與解決方案供應商合作開發的智慧座艙計劃於2023年量產; 採用公司高端精密製造技術生產的汽車馬達、高壓連接器等產品有望於2023年量產; 新能源車用AI運算單元方面，公司目前所設計生產的L3/L4產品都已量產，L5產品已進入生產排程。

自動化暨機器人領域，工業富聯通過整合產品、拓寬技術廠域應用、挖掘新創技術及策略投資等方式，開展對外賦能服務，服務領域涵蓋半導體測試自動化、汽車產業製造應用、新能源儲能設備 、醫療健康設備、智慧家電設備、金屬材料製造等眾多領域。 目前，工業富聯已在該業務領域完成包括對思靈機器人、凌雲光等企業的戰略投資。 近日，凌雲光啟動詢價招股，即將登陸A股科創板。