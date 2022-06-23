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印度總理莫迪、鴻海劉揚偉會面 暢談印度製造計畫
印度總理莫迪（Narendra Modi）今（23）日傍晚在Twitter上PO出自己與鴻海董事長劉揚偉會面的照片，雙方會面詳談印度製造計畫。
莫迪指出，「我歡迎他們在印度擴大電子製造產能，包括半導體產能。我們電動車製造計畫一如預期，這也符合我們對淨零排放的承諾。」
據了解，劉揚偉是在昨天抵達印度，先和代表處碰面後，今日就與莫迪碰面暢談印度製造計畫，雙方也針對此話題聊了許久。
市場傳出，鴻海考慮在印度生產電動車，將製造供應鏈延伸到中國大陸以外的地區。
劉揚偉先前表示，國際廠商或是不同產業都在加大印度投資力道，這是一大趨勢。而鴻海在印度耕耘十多年，也在印度推動半導體合作可能性，將加快印度供應鏈建構。
Glad to meet Mr. Young Liu, Chairman, Foxconn. I welcome their plans for expanding electronics manufacturing capacity in India, including in semiconductors. Our push for EV manufacturing is in line with our commitment of Net Zero Emission. pic.twitter.com/sC1AoGWn9c— Narendra Modi (@narendramodi) 2022年6月23日
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