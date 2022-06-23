印度總理莫迪、鴻海劉揚偉會面 暢談印度製造計畫

印度總理莫迪（Narendra Modi）今（23）日傍晚在Twitter上PO出自己與鴻海董事長劉揚偉會面的照片，雙方會面詳談印度製造計畫。

莫迪指出，「我歡迎他們在印度擴大電子製造產能，包括半導體產能。我們電動車製造計畫一如預期，這也符合我們對淨零排放的承諾。」

據了解，劉揚偉是在昨天抵達印度，先和代表處碰面後，今日就與莫迪碰面暢談印度製造計畫，雙方也針對此話題聊了許久。

市場傳出，鴻海考慮在印度生產電動車，將製造供應鏈延伸到中國大陸以外的地區。

劉揚偉先前表示，國際廠商或是不同產業都在加大印度投資力道，這是一大趨勢。而鴻海在印度耕耘十多年，也在印度推動半導體合作可能性，將加快印度供應鏈建構。