串流品牌OVO推保障型群募平台 減少群募產品出貨爭議

群眾募資是近期許多新品上市前的測水溫方式，但無法出貨或是退款不順也是群募平台常發生的爭議。串流裝置品牌OVO宣布推出新服務，保障型群眾募資平台「嗨嗨盒子」（hihibox.com），以贊助預購的模式，為常有出貨爭議等問題的3C家電產品，提出「出貨保障」、「優先供貨」、「價格保障」、「可隨時取消」、「七天猶豫期」、「退款不拖延」等六大保障，實際行動證明群眾募資不是詐騙。

此一平台除了讓OVO發表旗下品牌新品外，也希望協助合適的廠牌產品跟市場對話，從群募開始到上市時導入線上、線下通路。嗨嗨盒子的第一個專案，就是由OVO子品牌Warpple推出的1080P智慧投影機LS5，上市售價7,990元，贊助預購金額4,990元。

OVO是本土串流裝置新創，新品都在群募平台推出，獲得資金與消費者回饋，持續發展出完整的智慧電視系統OVO TV OS及投影電視、電視盒、大尺寸電視等。OVO進行過12次群眾募資，上架群募平台包括Indiegogo、flyingV、嘖嘖等平台，跟貝殼放大合作獨立集資，以贊助預購形式於官網發表新品，累積近萬贊助人次、數千萬贊助金額，逐步完成跨裝置軟硬整合系統的開發計畫。

OVO創辦人暨執行長吳有順表示，12次群眾的支持，讓他做完一套完整的跨裝置軟硬整合系統，還有不少用戶多次贊助，一路協助台灣新創開發產品。

吳有順表示，目前提出的「贊助預購」出自OVO多次群眾募資經驗，並非一般商品預購，因為產品還在開發中，有一定的挑戰與風險；但也不是一般群眾募資，因為有「出貨保障」、「優先供貨」、「價格保障」、「可隨時取消」、「七天猶豫期」、「退款不拖延」等六大保障。OVO官網本身的「贊助預購」模式也行之有年。