聽新聞
test
0:00 / 0:00
印度總理接見鴻海董座劉揚偉 洽談擴張當地產能
印度總經理莫迪今（23）日在推特發文表示，他很高興與鴻海（2317）董事長劉揚偉會面，莫迪歡迎他們（鴻海集團）計劃在印度擴張電子製造的產能，包括半導體產業。莫迪表示，我們致力推動電動車製造，是符合我們對淨零排放的承諾。
由於印度經濟時報才報導，並引述消息人士表示，除了越南、印尼等東南亞國家以外，鴻海旗下鴻華先進考慮在印度生產電動車。隨著劉揚偉與莫迪的正式會面，鴻海是否會加碼投資印度，並在印度規劃電動車生產線，在當地製造電動車，成為外界關注焦點。
Glad to meet Mr. Young Liu, Chairman, Foxconn. I welcome their plans for expanding electronics manufacturing capacity in India, including in semiconductors. Our push for EV manufacturing is in line with our commitment of Net Zero Emission. pic.twitter.com/sC1AoGWn9c— Narendra Modi (@narendramodi) 2022年6月23日
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言