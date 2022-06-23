印度總理接見鴻海董座劉揚偉 洽談擴張當地產能

印度總經理莫迪今（23）日在推特發文表示，他很高興與鴻海（2317）董事長劉揚偉會面，莫迪歡迎他們（鴻海集團）計劃在印度擴張電子製造的產能，包括半導體產業。莫迪表示，我們致力推動電動車製造，是符合我們對淨零排放的承諾。

由於印度經濟時報才報導，並引述消息人士表示，除了越南、印尼等東南亞國家以外，鴻海旗下鴻華先進考慮在印度生產電動車。隨著劉揚偉與莫迪的正式會面，鴻海是否會加碼投資印度，並在印度規劃電動車生產線，在當地製造電動車，成為外界關注焦點。