光寶5G專網解決方案攜手遠傳電信 展示多元垂直應用

光寶科技（2301）宣布攜手遠傳電信（4904），透過採用光寶先進5G解決方案，將使5G專網的部署更加迅速與便捷，降低業者導入5G專網門檻，協助企業快速佈署5G網路以支援企業專網與廣泛的垂直應用。

光寶日前首度公開展示O-RAN Split 2架構的5G網通設備小基站與中央單元，為光寶100%台灣在地自主研發、設計、製造的5G解決方案。

此次與遠傳合作，以僅有登機箱尺寸大小、隨插即用、可快速部屬的行動5G網通設備方案展示智慧醫療情境，支援3D全息投影、以及智慧機器人環境監控等應用。

FlexFi RDU為隨插即用的5G NR sub-6G小基站解決方案，FlexFi RDU 將無線電單元 (RU) 和分佈式單元 (DU) 整合於輕量化的一體機之中，降低客戶在佈建網路時的複雜度，快速建立高效能與高品質的5G網路。

光寶網路通訊事業處總監蘇渝宏表示，光寶布局5G領域數年，整合軟、硬體研發與設計的核心能力，致力開發具高開放性、互通性的5G網通產品。光寶科技本次首度公開展示O-RAN Split2架構之RDU無線分佈單元，為繼Split 7.2 RU無線電單元後，再度推出O-RAN架構系列產品，展現光寶在5G設備深耕的技術能量，以及產品靈活性、創新性和競爭力。

光寶近年積極投入5G網路設備研發，布局小基站（Small Cell）與O-RAN產品，陸續推出一系列5G NR FlexFi O-RAN 小基站產品，結合光寶科技的LiteNetics 網管系統，以軟硬整合的方案為各種網路佈署架構提供靈活應用，並可支援各類 5G 垂直場域，如智能醫療、智能工廠、多媒體應用等，專注於打造完整的5G專網，展現光寶成為5G網通解決方案領導品牌的技術能量。