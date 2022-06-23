茂達本季業績可望創新高 Q4再突破、全年創新高無虞
電源管理IC廠茂達（6138）於今（23）日召開股東會，該公司董事長暨總經理王志信表示，近期客戶調整庫存，但估計第3季末或第4季應當會開始回補。該公司泛用型產品比重不高，且因本來就無法滿足客戶全部需求，所以即使客戶端比預期提早開始對舊產品進行庫存調整，對其影響也不算多。
茂達到5月為止，已連三個月業績創新高，累計前五月合併營收為33.75億元，年增30.3％。
對於新產品的規劃，王志信說，茂達9月會有更多晶圓額度供應新產品，包括DDR5模組電源管理IC、網通應用與風扇驅動IC等新產品的投片量都會增加。
另外，在遊戲機應用方面，茂達囊括三大遊戲機廠訂單，已有某客戶從5月開始加倍拉貨。
法人推估，茂達本季業績應可續創新高，第3季因應客戶進行庫存調整，營收可能小減個位數百分比，第4季因為有新產品逐漸放量加持，再衝破紀錄的機率高，全年業績創新高無虞。
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