遠傳總經理井琪 連續兩年蟬聯最佳CEO

有「外資圈奧斯卡獎」美譽的《機構投資者》雜誌（Institutional Investor）「2022年度亞洲最佳管理團隊」票選結果今（23）日出爐，遠傳總經理井琪連續兩年蟬聯亞洲電信業「最佳CEO」第一名。

外資圈的年度盛事「亞洲公司管理團隊排名」今年邁入第12屆，今年網羅全球1521家企業、5524位專業財經人士進行評選，針對18個產業領域中被提名的1612家企業、2606位專業經理人進行評比，總計115家企業上榜。

遠傳除了在不分市值的「泛亞太區」、「亞洲區」（不含中國）電信業評比豐收，在「亞洲中小型企業」電信業「最佳投資人關係」評選中稱冠，於「最佳CEO」、「最佳CFO」、「最佳投資人關係企劃」評比均榮獲第二名。

遠傳近年積極耕耘數位轉型，董事長徐旭東於2018年率先成立台灣電信業第一個「轉型辦公室」，展開轉型工程，在井琪帶領下，深化電信本業核心能力，運用5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術發展多元創新消費者數位服務、企業資通訊解決方案，成功創造新成長曲線，新經濟營收屢創新高，即使這兩年疫情艱難，電信本業、新經濟依然雙雙逆勢成長。

井琪表示，「很榮幸連續兩年獲得《機構投資者》來自全球財經專家的肯定，這都要歸功於遠傳管理團隊和全體同仁的努力，還有我們董事長的大力支持。遠傳同仁在疫情中仍堅守崗位，一路用心建設、將服務做到最好。未來，遠傳將持續發展多元創新的5G應用、有溫度的差異化服務，以科技力為引擎，擴大環境永續效益，為消費者、社會、環境創造共好。」

井琪除了連續兩年蟬聯《機構投資者》「最佳CEO」第一名，去年亦獲頒《亞洲金融雜誌》「最佳CEO」、《哈佛商業評論》首屆鼎革獎「數位轉型領袖獎」等殊榮，經營管理成效斐然，備受國內外財經權威肯定。

遠傳將永續目標結合經營策略，屢獲國內外權威機構肯定。今年3月份發行台灣電信業首檔「社會責任債券」，募集資金將投入5G建設帶動產業發展、弭平數位落差，為自去年起第四次發行永續金融商品。此外，遠傳連續三年入選最高等級DJSI道瓊永續世界指數成分股，連續七年名列DJSI新興市場成分股，連續八年拿下「公司治理評鑑」前5%最高榮耀。