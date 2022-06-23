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南亞科：第3季市況持續修正

經濟日報／ 記者林思宇／即時報導

DRAM 大廠南亞科（2408）總經理李培瑛今 （23） 日出席新廠動土典禮後接受採訪時表示，通膨因素影響消費端需求減弱比預期還大，這也將讓DRAM下半年面臨的挑戰比預期還高；第3季市況仍會持續修正，今年營運預估與去年相近或微幅衰退。

李培瑛說，包括通膨、上海封控以及俄烏戰爭等影響，今年看起來黑天鵝還蠻多的，市場各種負面因素大家都看得到，消費端確實受影響，但這波動影響應只是短期，南亞科擁有多元化產品、800多家客戶，營運預期會相對穩定，預期明年市況會回溫 。

李培瑛並認為，短期市場雖有波動，但 DRAM是智慧世代關鍵零組件，加上產品多元化，包括 5G 、AI 與智慧型產品等，DRAM長期發展仍看好，尤其南亞科技術自主向前推動，將有更大的彈性及更多的產品組合去應付市場變化。

李培瑛認為，第3季雖然是旺季，但通膨已影響全球消費者信心，第3季市場看來會持續修正，若通膨情況持續，第4季市況可能延續。

針對大陸合肥長鑫近期切入17奈米，且已正式產出。他則表示，早在6、7年前有針對大陸發展，當時他的回答是預估5年內不會有太大影響。如今已過5年了，大陸確實有產出，不過發展DRAM產業，需經歷相當長的學習曲線，且得經歷產品品質、是否會觸犯營業祕密等相關嚴厲的考驗，即使目前大陸已有產生，沒有太大的影響。

南亞科 DRAM 李培瑛

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