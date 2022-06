創新板首家公司 錼創聚焦次世代顯示器技術MicroLED

首家台灣創新板第一上市公司,PlayNitride Inc.錼創科技(6854)在今(23)日舉行上市前業績發表會。錼創科技本次辦理現金增資6,305張,預計掛牌股本為10.7億元,最快將於今年第3季掛牌上市。

錼創科技成立於2014年,聚焦在次世代顯示器技術MicroLED開發研究及製造,主要有三大產品線,包括PixeLED Display on TFT、PixeLED Matrix on PCB以及μ-PixeLED on CMOS,分別應用於大尺寸拼接顯示器、消費性電子產品、車用顯示器、穿戴裝置以及AR眼鏡等產品上。

錼創科技董事長李允立表示,顯示器扮演著人機互動介面上重要的角色,具有多項優點的MicroLED顯示器結合大數據、物聯網等技術,能創造多元的終端應用,並在不久的將來走進大眾的視野。此外,各國政府與全球頂尖企業都在致力推動ESG相關作為,深具低碳排、低耗電等環保特性的MicroLED,更是實踐ESG概念的重要技術。

李允立也指出,目前雖然已經克服技術問題,MicroLED還有個挑戰在於降低成本,錼創科技也提出大幅降低製造成本的完整解決方案,該解決方案涵蓋磊晶、晶片處理、巨量轉移以及模組設計,而錼創科技提供的解決方案,是產業中發展最領先,技術最齊全、應用層面最多元,這樣的技術與研發成果,已經受到國內外多家大廠的肯定,紛紛加碼投資,包含三星、友達、富采、光寶科等重量級產業巨頭都是錼創科技的董事會成員。

MicroLED具備高效率、低功耗、壽命長、可靠度高、高亮度、高對比、超快反應速度、高精密、高解析、可撓曲、可折疊等優點,相較現行主流LCD或OLED具有明顯優勢。