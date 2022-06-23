創新板首家公司 錼創聚焦次世代顯示器技術MicroLED

首家台灣創新板第一上市公司，PlayNitride Inc.錼創科技（6854）在今（23）日舉行上市前業績發表會。錼創科技本次辦理現金增資6,305張，預計掛牌股本為10.7億元，最快將於今年第3季掛牌上市。

錼創科技成立於2014年，聚焦在次世代顯示器技術MicroLED開發研究及製造，主要有三大產品線，包括PixeLED Display on TFT、PixeLED Matrix on PCB以及μ-PixeLED on CMOS，分別應用於大尺寸拼接顯示器、消費性電子產品、車用顯示器、穿戴裝置以及AR眼鏡等產品上。

錼創科技董事長李允立表示，顯示器扮演著人機互動介面上重要的角色，具有多項優點的MicroLED顯示器結合大數據、物聯網等技術，能創造多元的終端應用，並在不久的將來走進大眾的視野。此外，各國政府與全球頂尖企業都在致力推動ESG相關作為，深具低碳排、低耗電等環保特性的MicroLED，更是實踐ESG概念的重要技術。

李允立也指出，目前雖然已經克服技術問題，MicroLED還有個挑戰在於降低成本，錼創科技也提出大幅降低製造成本的完整解決方案，該解決方案涵蓋磊晶、晶片處理、巨量轉移以及模組設計，而錼創科技提供的解決方案，是產業中發展最領先，技術最齊全、應用層面最多元，這樣的技術與研發成果，已經受到國內外多家大廠的肯定，紛紛加碼投資，包含三星、友達、富采、光寶科等重量級產業巨頭都是錼創科技的董事會成員。

MicroLED具備高效率、低功耗、壽命長、可靠度高、高亮度、高對比、超快反應速度、高精密、高解析、可撓曲、可折疊等優點，相較現行主流LCD或OLED具有明顯優勢。