南亞科總座李培瑛：DRAM產業下半年挑戰仍大

DRAM 大廠南亞科 (2408）總經理李培瑛今 (23) 日出席新廠動土典禮後接受採訪時表示，通膨因素影響消費端需求減弱的問題，比預期還大，這也將讓DRAM下半年面臨的挑戰比預期還高，他認為第3季市況仍會持續修正，南亞科今年營運估與去年相近或微幅衰退。

李培瑛說，包括通膨、上海封控等，今年看起來黑天鵝還蠻多的，市場各種負面因素大家都看得到，尤其大陸封控、通膨等，消費者信心確實受到影響，但他仍認為波動影響應只是短 期，因南亞科擁有多元化產品、客戶800 多家，營運預期會相對穩定，預期明年市況會回溫 。

南亞科董事長吳嘉昭也表示，通膨、上海封控等因素，影響消費者需求與供應鏈發生長短料短缺，很多工廠生產不順，消費性產品需求會趨緩，但南亞科著重利基型產品、比重達八 成，加上自主研發技術，相對具有競爭力。

李培瑛並認為，短期市場雖有波動，但 DRAM是智慧世代關鍵零組件，加上產品多元化，包括 5G 、AI 與智慧型產品等，DRAM長期發展仍看好，尤其南亞科技術自主向前推動，將有更大的彈性及更多的產品組合去應付市場變化。

至於大陸深圳近期決定新設DRAM廠，李培瑛表示因還未深入研發其發展計畫，無法評論。但合肥長鑫近期切入17奈米，且已正式產出。他則表示，早在6、7年前有針對大陸決定發展記憶體，當時他的回答是預估5年內不會有太大的影響。

如今時間經過5年了，大陸確實也看到有產出，不過他強調，發展DRAM產業，需經歷相當長的學習曲線，且得經歷產品品質、是否會觸犯營業祕密等相關嚴厲的考驗，即使目前大陸已有產生，影響也是非常局部性。

至於未來如果大陸進一步放量，他認為三大廠受到的衝擊應會更大。不過相包括南亞科及三大廠製程開發不會原地踏步，各家都會往前推進，預料受到衝擊還是有限。