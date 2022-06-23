南亞科12吋先進晶圓新廠動土 台灣DRAM技術自主邁大步

台塑集團旗下DRAM廠南亞科（2408）斥資3000億元新建12吋廠今（23）日舉行動土典禮，總統蔡英文也親自到場祝賀，並盛讚為台灣DRAM邁向自主研發做出重大貢獻。南亞科總經理李培瑛並透露，編定為南亞科5A的新廠，預定進行為期三年的建廠工程及裝機。預定導入自主研發的1b製程，預定2025年完成建廠及試產、2026挹注收益。

南亞科全新的12吋廠位於新北市泰山南林科技園區禮，主要因應未來市場需求及擴大台灣DRAM產業的發展，南亞科技規畫興建一座雙層無塵室新廠及獨立置放極紫外光（EUV）微影設備的先進製程晶圓廠。

今日動土典禮由台塑企業總裁王文淵及南亞科董事長吳嘉昭主持，蔡總統、新北市侯友宜市長、行政院沈榮津副院長、監察院李鴻鈞副院長、經濟部王美花部長等中央及地方首長、民意代表及半導體業界人士等約320人應邀出席。

南亞科表示，新廠基地包含「主廠房」、「研發大樓」及「水資源再生中心」，同時也將興建極紫外光（EUV）微影設備獨立廠房，以因應未來先進製程導入需求。

新廠將採用南亞科技自主研發的10奈米級（1B, 1C, 1D）製程技術生產DRAM晶片，並將運用「AI智慧製造」技術，全面提升製程效率。至於1A製程將於現有的12吋廠導入，預定今年下半年投產，成為台廠中率先將DRAM製程推進至10奈米製程的晶圓廠，展現自主研發實力。

新廠規畫分三階段進行擴建，每階段以月產能1.5萬片為目標，完成後月產能可達到4.5萬片晶圓，預計2025年開始裝機投片量產，全公司晶粒位元產出成長將達120%，每年預估可創造超過700億元產值，並提供約3000個優質工作機會，間接創造產業鏈數千個就業機會。

台塑企業總裁王文淵表示，DRAM是關鍵的零組件，即使歷經2007年至2012年DRAM市場劇烈變動和2008年全球金融海嘯等難關，台塑企業仍全力支持南亞科技挺過逆境，替台灣保留電子產業關鍵零組件的技術。

王文淵接著說，DRAM技術更迭快速，若無研發自主，技術及擴產將無法自我掌控，為能完全擺脫營運枷鎖，南亞科技經過不斷的創新與研發，已成功開發出新世代10奈米級記憶體技術，代表台灣正式掌握DRAM半導體世界一流的先進技術能力。

吳嘉昭表示，為了掌握DRAM關鍵技術，南亞科技五年來研發經費增加3倍，研發人力也擴充至千人規模，全球累計專利數超過 5000件。10奈米級第一代1A技術及產品預計於今年下半年量產，第二代1B技術及產品已進入試產，並已展開第三代1C技術以及應用於1D的EUV 技術研發工作。

李培瑛表示，南亞科技近年來在ESG（環境、社會與公司治理）各個面向的努力，獲得國內外評選機構的高度肯定，入選「DJSI 道瓊永續世界指數及新興市場 指數」、「國際碳揭露CDP氣候變遷最高評級及水安全領導評級」、「國家永續 發展獎」、「國家企業環保獎」及「綠色工廠標章」等多項永續殊榮。在研發方面，積極開發低碳產品包括下世代記憶體DDR5、LPDDR5，可以為客戶節省16%到35%的功耗。在生產方面，落實綠色生產，溫室氣體排放量5年來降低30%，節能措施近5年累計節電達5,830萬度，製程水回收率達到90.8 %，布局再生能源未來10年總量2.5億度太陽能。未來新廠將以綠建築標準及智慧建築規畫，帶動DRAM產業鏈邁向綠色生產。