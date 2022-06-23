今年聚焦12吋產能擴充 預估成熟製程產能年增20%

根據TrendForce資料顯示，2022年全球晶圓代工產能年增約14%，其中八吋產能因擴產較不符合成本效益，增幅遠低於整體產業平均，年增約6%，而12吋年增幅則為18%。

其中，12吋新增產能當中約65%為成熟製程（28nm及以上），該製程產能年增率達20%，顯見2022年各晶圓代工廠多半將擴產重心放置於十二吋晶圓產能，且以成熟製程為主軸，主要擴產動能來自於台積電、聯電（UMC）、中芯國際、華虹集團旗下HHGrace，以及合肥晶合集成。

由於近期28nm以上製程節點擴產活動較著重於特殊製程的多元性發展，TrendForce針對Power相關、MCU、AMOLED驅動IC等產品，分析特殊製程近期趨勢。首先，Power相關功率半導體製程大致可分power discrete與Power IC兩大類，其中，以MOSFET、IGBT等功率電晶體為主流產品的power discrete，受到5G基礎建設、消費性快充、車用電子、電動車等產品單位功率元件消耗量增加而需求急速增長。

整體市場長期由國際IDM廠主導，如英飛凌、安森美、意法半導體等，全球IDM廠囊括約80~90%市占，fabless則占約10~20%。晶圓代工業者方面，除既有fabless客戶需求逐年提升外，近年來由於IDM自有工廠擴產進程較為保守，導致供不應求情況頻傳，IDM廠亦陸續將產品委外給晶圓代工廠。

TrendForce調查，2021~2024年全球晶圓代工產能年複合成長率達11%，其中28nm產能在2024年將達到2022年的1.3倍，是成熟製程擴產最積極的製程節點，預期有更多特殊製程應用將往28nm轉進，且2021~2024年全球28nm（含）以上成熟製程產能將穩定維持75~80%比重，顯示布局成熟製程特殊工藝市場潛力與重要性。

同時，TrendForce表示，由於疫情衝擊全球供應鏈以及地緣政治影響，區域「短鏈生產」與供應鏈自主性始成為晶圓代工擴產關鍵考量，如台灣晶圓代工業者為配合區域化生產並提升產能調度彈性，於美、日、中、星等地皆有相應的擴產布局，除台積電美國廠專注先進製程，其餘擴產規劃皆聚焦特殊製程工藝。

另外，近期擴產活動也可明顯看出中國大陸晶圓代工業者積極擴充成熟製程技術與產能規劃，分配生產HV、MCU、PMIC、power discrete等關鍵料件，目的是提升供應鏈自主性，滿足國內汽車、消費性電子、資通訊產業所需。