TPK股東會 董座：保守看待下半年

觸控面板廠TPK-KY（3673）今(23)日舉行股東會，通過配發現金股息1.5元，董事長江朝瑞指出，今年大環境動盪因素較多，公司保守看待全年營運，估計上下半年比例約52、48，下半年會比較差一些，但整體仍算平穩，2023年會有新產品獲得客戶認證，未來2至3年能夠發酵。

此外，今年TPK股東會現場也有小股東表達不滿，並指出TPK股價低、配息少，到底未來在哪？對此，江朝瑞回應，公司從經營上市開始，自己就是公司的志工，相當抱歉這幾年沒拿出好成績，但行業有春夏秋冬，希望未來2至3年新產品能夠產生效益。

江朝瑞進一步對小股東指出，公司鼎盛的時候，沒有什麼競爭者，但後來競爭者變多，造成毛利率一直下跌，但競爭者像歐菲光、勝華都不好過，而公司未來仍會很努力改善獲利，每一分錢都相當謹慎使用。