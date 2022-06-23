TPK股東會 董座：保守看待下半年
觸控面板廠TPK-KY（3673）今(23)日舉行股東會，通過配發現金股息1.5元，董事長江朝瑞指出，今年大環境動盪因素較多，公司保守看待全年營運，估計上下半年比例約52、48，下半年會比較差一些，但整體仍算平穩，2023年會有新產品獲得客戶認證，未來2至3年能夠發酵。
此外，今年TPK股東會現場也有小股東表達不滿，並指出TPK股價低、配息少，到底未來在哪？對此，江朝瑞回應，公司從經營上市開始，自己就是公司的志工，相當抱歉這幾年沒拿出好成績，但行業有春夏秋冬，希望未來2至3年新產品能夠產生效益。
江朝瑞進一步對小股東指出，公司鼎盛的時候，沒有什麼競爭者，但後來競爭者變多，造成毛利率一直下跌，但競爭者像歐菲光、勝華都不好過，而公司未來仍會很努力改善獲利，每一分錢都相當謹慎使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言