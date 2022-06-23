車燈大廠堤維西 今年獲利將優於去年

車燈大廠堤維西（1522）交通工業公司今(23)日召開股東常會，董事長吳俊佶指出，去年受到新台幣匯率升值，加上全球塞港、海運價格飆漲，是相當苦的一年，去年的成績不滿意但還可以接受，今年新台幣匯率轉貶，運價也有望下跌，大環境轉佳獲利會比去年好。

堤維西2021年合併營收165.77億元，合併稅後淨利為2.37億元，每股稅後盈餘為0.62元。今日股東常會中承認去（110）年度決算表冊外並通配發每股0.5元現金股利。

堤維西指出，去年OEM受IC晶片短缺，影響車廠拉貨力道，AM（售後維修）市場雖需求復甦，訂單滿滿，但因塞港，缺櫃及運費大漲等因素，無法順利出貨，導致營收無法反映接單需求。

除此之外，原物料上漲及強勢台幣匯率亦衝擊獲利表現，不過北美CAPA產品營收持續成長，及歐洲與其他地區市場不斷增加產品群及價格競爭力，堤維西樂觀估計，今年疫情逐漸紓緩及美元開始升息後，營收及獲利表現依舊可期。

吳俊佶表示，今年營運重點為持續推動車燈產品的CAPA認證、同時還要加快車燈產品的開發速度，有效縮短新產品上市時間，並建置省人力及自動化生產體系，提升產出與生產效能，透過產銷大數據運算分析，精準預測市場季節性需求，提供客戶更及時的出貨要求，確保市場領先地位。