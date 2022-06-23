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投資台灣再加一 南亞科規劃三千億蓋新廠

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

DRAM廠南亞科（2408）今（23）日舉行新廠動土典禮，規劃投資新台幣3000億元，興建一座雙層無塵室新廠，預計2025年開始裝機投片量產。

總統蔡英文、經濟部長王美花、新北市長侯友宜等親自出席。蔡英文表示，感謝南亞科技幾年來深耕台灣，投資三千億元，帶動台灣半導體重要發展，投資台灣再加一。台灣除了要拚防疫以外，也要拚經濟。

南亞科表示，位於新北市泰山南林科技園區的新廠基地包含主廠房、研發大樓及水資源再生中心，同時將興建極紫外光（EUV）微影設備獨立廠房，因應未來先進製程導入的需求。

吳嘉昭表示，新廠預計2025年開始裝機投片量產，規劃分三階段進行擴建，完成後月產能達4.5萬片規模，年產能超過50萬片，將採用自主研發的10奈米級製程技術生產動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片。

吳嘉昭表示，總晶粒位元產出將增加120%，每年將創造超過700億元產值，並提供3000個優質工作機會，間接創造產業鏈數千個就業機會，盼帶動產業鍊發展，邁向更先進的技術。

侯友宜表示，這項投資將帶動新北經濟發展，也是所有教育人口與未來願景的關鍵，帶動當地發展，新北市府會支持，也期望中央給予支持。

南亞科 蔡英文

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