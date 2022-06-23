蔡明忠談台台併：大家頭腦都很清楚 一起轉型

電信業今年兩大合併案台灣大（3045）合併台灣之星（台台併）、遠傳（4904）合併亞太電信（3682）（遠亞併），成為各家公司股東會焦點，日前遠傳董事長徐旭東暗諷台灣大自己合併卻反對別人合併。台灣大董事長蔡明忠今（23）日股東會上表示，從未反對產業整併，但換股條件要合理，樂見大家（電信同業）頭腦都很清楚，一起轉型。

日前徐旭東在遠傳股東會上表示，徐旭東笑說，搞不懂有公司（台灣大）出來講一些話表達他反對，他自己也合併（台灣之星），但搞不懂世界上有一些人頭腦很清楚，又很不清楚，他（台灣大）自己也在合併，又要講我不喜歡他（遠傳）合併。

台灣大今日舉行股東會，蔡明忠致詞時表示去年底與台灣之星完成合併契約簽署，期盼主管機關核准使得發揮更大效益，可望關掉一個3G網路和部分5G基站，為節能減碳目標前進，這是台灣對世界和自己做出的巨大貢獻。

他說，預計合併台灣之星後，台灣大的行動用戶將達980萬，創造規模經濟的同時，也預期透過綜效的發揮促使獲利成長，產生穩定的自由現金流量及財務規劃彈性，提升股東報酬與客戶滿意度，也帶動產業整併潮。

此外，蔡明忠也強調。台灣大樂見產業整併，但維護全體股東之權益也很重要，「樂見產業整併，從未反對產業整併」，只是整併時所有股東權益要顧到，換股比例和條件應該要合理才行。

蔡明忠說，對這有所質疑的同業，過去也曾對台灣大合併案（泛亞或東信）時提出異議，過去頭腦不清，沒有讓台灣大趁早轉型，現在欣見同業也自詡科技公司，「大家頭腦都很清醒，一起轉型」。