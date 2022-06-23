Opensignal測速報告出爐 中華電拿下5G下載速度第一

國際測速機構Opensignal發表最新台灣行動網路體驗報告，中華電信拿下5G下載速度獎及整體下載速度體驗第一，遠傳則贏得5G可用率及5G可及率第一，台灣大跟遠傳則共同獲得遊戲體驗第一。

Opensignal報告指出，中華電信用戶擁有最快5G平均下載速度，速度為383.3 Mbps，遠傳電信用戶體驗到296.7 Mbps的5G平均下載速度。台灣大用戶網速超過200Mbps，速度達到246.7 Mbps。中華電信除了獲得5G下載速度獎外，還榮獲整體下載速度體驗獎。

Opensignal報告表示，遠傳以38.7%的得分贏得5G可用率獎和5G可及率獎，遠傳用戶擁有活躍5G連接的時間比例最大，同時獲得5G可及率獎。

而遊戲體驗獎由遠傳和台灣大共同獲得，Opensignal報告顯示，遠傳與台灣大在5G遊戲體驗和整體遊戲體驗獎上的得分不相上下。二者的5G遊戲體驗得分為83.6分和84.4分（100分制），屬於良好類別（75-85分），略低於優秀所需的85分。中華電信的5G遊戲體驗得分為81.4，亦為良好。

此外，中華電信獲得影音體驗獎，並與台灣大共享5G影音體驗獎，Opensignal報告顯示，中華電信的得分為64.5分（100分制），用戶擁有最佳的行動影音體驗，台灣大哥大為62.6分以及遠傳電信為61.6分，三家電信業者皆躋身良好類別（55-65分）。而在5G影音體驗方面，中華電信與台灣大在數據上持平，共同贏得5G影音體驗獎。

中華電信表示，在2022台灣行動網路體驗奬項的5G和整體行動網路表現深獲肯定，拿下5G網速上傳/下載體驗雙料獨贏、整體下載體驗和影音體驗獨贏冠軍，獨贏體驗4項最多為全台之冠。在主要5G網速體驗方面，中華電信更連續囊括2021下半年和2022上半年5G下載體驗和5G上傳體驗雙項連續獨贏冠軍，尤其5G下載體驗網速，取得平均高達383.3Mbps，為全台唯一下載網速超越300Mbps的業者。

中華電信強調，持續以客戶為中心的經營理念，中華電信擁有5G主流頻段最大連續頻寬區塊、行動寬頻最佳涵蓋及最多基地台，以5G C-RAN（集中式無線接取網路）機房集中維運及大數據精準建設的領先工法，111年將基於既有5G網路基礎上，持續加速加量建設行動網路，由點、線、面構成綿密涵蓋，建構更完善之5G網路，提供客戶極致的網速及應用服務體驗。