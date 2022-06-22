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Opensignal評比 中華電搶下5G上傳下載體驗最快

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

國際測速機構Opensignal公布2022年最新的行動網路體驗報告。在台灣地區，中華電信（2412）一口氣拿下5G網速上傳/下載體驗、整體下載體驗和影音體驗共四個冠軍。

遠傳（4904）在5G下載速度上排名第二，Opensingal指出，遠傳平均5G下載速度為296.7 Mbps。但即使是排名第三的台灣大（3045），平均速度也是246.7 Mbps，都超過200Mbps以上。

遠傳以 38.7% 得分5獲得5G可用率獎和5G可及率獎，根據評量，遠傳電信用戶擁有活躍5G連接的時間比率最大。其它三家業者 — 中華電信、台灣大哥大和台灣之星 — 的得分介於21.8%到23.3%之間。遠傳電信還獲得5G可及率獎，該獎項反應用戶看到5G訊號的地點位置比例，得分為6.9分（10分制）。

遠傳電信與台灣大在5G遊戲體驗和整體遊戲體驗獎上的得分不相上下。二者的5G遊戲體驗得分為83.6分和84.4分（100分制），屬於良好類別（75-85分），中華電信的5G遊戲體驗得分為81.4，亦為良好。

用戶在意的影音觀看體驗上，中華電信以4.5分（100分制）取得影音體驗獎第一名，台灣大哥大為62.6分以及遠傳電信為61.6分，三家電信業者表現都良好。在5G影音體驗方面，中華電信與台灣大則共同贏得5G影音體驗獎。

Opensignal檢驗高要求行動應用程式最低閾值的通過比例，台灣大哥大獲得86%的最高分，獲得優秀品質一致性獎，中華電信為85.7%以及遠傳電信為83.8%，中華電信和台灣大哥大共同獲得基礎品質一致性獎。

中華電信表示，在5G網速體驗方面，從2021下半年到2022上半年，都是5G下載體驗和5G上傳體驗雙項冠軍，尤其5G下載體驗網速，取得平均高達383.3Mbps，為全台唯一下載網速超越300Mbps的業者，印證中華電信持續以客戶為中心的經營理念，也因擁有5G主流頻段最大連續頻寬區塊、行動寬頻最佳涵蓋及最多基地台，配合5G C-RAN（集中式無線接取網路）機房集中維運，將持續提供客戶最佳的網速及應用服務體驗。

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