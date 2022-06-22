鴻海增資電動車子公司近9億元 持續擴展北美版圖

鴻海（2317）今 (22) 日公告，增資電動車子公司 Foxconn EV Technology Inc. 3000 萬美元（約新台幣 8.9 億元），這是鴻海2022年第三度增資 Foxconn EV Technology，主要是取得美國俄亥俄州電動車廠必須支付的資金。

鴻海此次是透過子公司 PCE Paragon Solutions Kft.，對 Foxconn EV Technology 進行增資，鴻海表示，目的是為了長期投資。

Foxconn EV Technology 是鴻海集團在海外布局電動車事業的重要公司，鴻海之前是以 Foxconn EV Technology，與 北美電動車新創公司Lordstown 合資 MIH EV Design LLC.，取得美國俄州電動車工廠。

根據公開觀測站資訊，鴻海2022年以來已三度注資 Foxconn EV Technology，除了此次外，鴻海5月底同樣透過 PCE Paragon Solutions Kft. 增資 4020 萬美元。

更早一次是在1月下旬，鴻海由另一子公司 Foxconn Assets Management LLC.，對 Foxconn EV Technology 增資 5000 萬美元，累計今年以來，鴻海已經增資 Foxconn EV Technology 逾 1.2 億美元（約新台幣 35 億元）。