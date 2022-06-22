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戰勝疫情的最後一塊拼圖 郭台銘這樣說

經濟日報／ 記者蕭君暉／即時報導
鴻海創辦人郭台銘表示，家用PCR檢測儀，是我們戰勝疫情的最後一塊拼圖。圖／擷取自郭台銘臉書
鴻海創辦人郭台銘表示，家用PCR檢測儀，是我們戰勝疫情的最後一塊拼圖。圖／擷取自郭台銘臉書

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（22）日在臉書貼文表示，從疫情開始的第一天，我就在思考我能為台灣做些什麼？包含購買BNT疫苗在內，我做了很多嘗試與努力，直到這台家用PCR檢測儀問世後，我知道這就是我們戰勝疫情的最後一塊拼圖。

他說，戰勝疫情不外乎三件事，事前的預防（疫苗）、事中的警戒（檢測）與事後的治療（抗病毒藥）。疫苗與抗病毒藥的購買，我們台灣都逐漸上了軌道，但現在的檢測方式真的趕不上病毒傳播的速度。

他強調，先不論品質，快篩試劑有其檢測敏感的極限，Ct值25以上幾乎不太容易檢測的出來；若是去醫院做PCR採檢，時間上又耽誤了，這真的是兩難，我們的孩童與長輩如果不幸染疫，真的一分鐘都等不起、耽誤不起！我的母親95歲、最小的女兒8歲，這種心情我很能體會。

他指出，這台富佳生技PCR檢測儀是唯一的家用版的PCR檢測機器。每個人每天都能在家自我檢測，75分鐘就能知道結果，一般而言PCR核酸檢測較於抗原快篩準確很多，而且百分之百台灣研發、設計、製造，甚至其中有幾個半導體的關鍵零組件，也是在我們的努力之下，從交期一年而逐漸縮短。

郭台銘說，現階段我們先以慈善捐贈為主，但很快就會開放全民購買，相關資訊在富佳生技官方粉絲專頁與網站都會公佈，盡可能的提供每個有需要的人快速、方便、安全的檢測，天天檢測、及早發現、即時治療、即時切斷病毒傳播鏈，這是我們的目標。

他說，最近我走訪了金門與桃園，捐贈家用PCR檢測儀給這兩地的長照機構與護理之家使用，因為這類「住宿式服務機構」是最容易群聚的場域之一，加上裡面的住民以年老且有慢性病的長者為主，是風險最高的族群。

在走訪金門與桃園兩地時，他指出，我當然也與金門縣躍動金門-楊鎮浯縣長、桃園市鄭文燦市長交換了許多防疫的意見，同時也感謝他們對於防疫的支持。有趣的是，在交換意見的過程中，我們竟然沒有一個人談到政治、聊到選舉，因為我們都知道選舉有分藍綠，但防疫沒有，每一條生命在病毒面前都是平等且脆弱的，防疫當然要放在選舉之前，這兩位都是真正為人民著想的好縣長、好市長。

郭台銘表示，上週五，我走訪小金門烈嶼鄉時，看到烈嶼鄉的長輩使用我們的家用PCR檢測儀後，看到未檢出的結果的安心笑容，是我最大的滿足，能為台灣的防疫盡一份力，足矣！造福民眾的方式有很多，現階段政治不是我的選項。

鴻海創辦人郭台銘表示，家用PCR檢測儀，是我們戰勝疫情的最後一塊拼圖。圖／擷取自郭台銘臉書
鴻海創辦人郭台銘表示，家用PCR檢測儀，是我們戰勝疫情的最後一塊拼圖。圖／擷取自郭台銘臉書

金門 鴻海

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