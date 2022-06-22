攻暑假旺季 宏達電投資動畫IP《小鳥之翼》搬進元宇宙

宏達電（2498）開放元宇宙VIVERSE今（22）日宣布與日本遊戲大廠萬代南夢宮影業共同打造的原創IP《小鳥之翼》（BIRDIE WING -Golf Girls' Story-），即日起獨家展出，搶攻暑假元宇宙商機。

VIVERSE總經理林俊吳表示，《小鳥之翼》是VIVERSE投資的第一部動畫 IP，也是和萬代南夢宮影業策略聯盟的第一項成果。很高興能將這部廣受全球粉絲喜愛的作品帶進元宇宙，藉由在VIVERSE上的展出讓更多人認識《小鳥之翼》製作團隊的用心，也為VIVERSE元宇宙居民帶來更豐富多樣的內容，為我們在元宇宙時代的內容生態系立下重要里程碑。

VIVERSE 與萬代南夢宮影業（BANDAI NAMCO Pictures；BNP）策略聯盟邁向新里程碑，展現原創IP內容在元宇宙時代的嶄新價值。雙方共同打造的原創 IP《小鳥之翼》是全球首部以女子高爾夫球為主題的原創動畫。今日宏達電宣布開放全球動畫粉絲免費參觀《小鳥之翼》元宇宙美術館，一窺心愛作品的動畫設定原畫及草稿。除此之外，《小鳥之翼》也預計將由 HTC VIVERSE 推出Nintendo Switch遊戲、VR體驗等。

除此之外，《小鳥之翼》也將在2022年下半年透過HTC VIVERSE推出Nintendo Switch遊戲、VR體驗等，預計將帶來一股女子高爾夫球炫風。