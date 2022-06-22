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華碩ROG Phone 6新品嘉年華7月5日登場 搶先釋三大特色

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導
ROG玩家共和國7月5日將舉辦ROG Phone 6新機盛典《For Those Who Dare》線上新品發表會，揭曉2022重量級電競娛樂手機真面目。圖/華碩提供
ROG玩家共和國7月5日將舉辦ROG Phone 6新機盛典《For Those Who Dare》線上新品發表會，揭曉2022重量級電競娛樂手機真面目。圖/華碩提供

PC品牌大廠華碩（2357）今（22）日宣布，旗下ROG玩家共和國7月5日將舉辦ROG Phone 6新機盛典《For Those Who Dare》線上新品發表會，揭曉2022重量級新機真面目！ROG Phone 6搶先釋出三大進化特色：搭載最新高通Snapdragon 8+ Gen 1處理器、採用165 Hz AMLOED螢幕，並擁有革命性散熱設計，包括液態均溫板加大30%、石墨片加大85%與更多驚豔技術，劃世代超高規格令玩家與科技迷興奮不已，身為地表最強電競娛樂手機，ROG Phone 6強悍特色隨即完整公開。

此次發表會首度攜手9款熱門遊戲打造年度手遊盛典，進行直播嘉年華，囊括討論度最高的《Apex英雄M》、《Free Fire - 我要活下去》、《Garena傳說對決》、《Garena極速領域》、《PUBG MOBILE：絕地求生M》、《哈利波特：魔法覺醒》、《香腸派對》、《奧丁：神叛》、《新劍俠世界3》；由殺梗、龜狗、湘湘、懶貓、儒哥等10大實況主2開台挑戰，參加者與實況主PK獲勝，即可獲得ROG Phone 6折價券NT$2,000，觀看直播並分享或記下通關密語，再抽ROG Phone 6(共6個名額)，歡迎玩家於7月5日晚間7點鎖定實況主直播。

ROG ROG Phone 實況主 華碩

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