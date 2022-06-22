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許介立：獲配的庫藏股捐給公司 放棄泰金寶電通薪資

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

康舒（6282）今天召開股東常會，董事長許介立特別在「解除董事競業禁止之限制」事項表決前，對股東發表聲明，他表示，去年公司股東會中解除本人兼任泰金寶科技副董事長的競業禁止限制，當時考量泰金寶科技與泰金寶電通在經濟上屬於一體，並未一併解除泰金寶電通策略長之競業禁止限制，不過，他認為有必要採取最慎重方式處理，於去年底請董事會決議解除本人兼任泰金寶電通策略長競業禁止的限制，並於今日股東會上提案表決。

同時自今 (2022)年元旦起，許介立也宣布放棄泰金寶電通職務薪資，並將先前在泰金寶電通的全部薪資提供給康舒及金寶電子（2312）各50%，做為公司推動公益等事務使用。

至於許介立以金寶電子子公司員工身分獲配並認購的金寶電子庫藏股，截至目前雖尚未出售處分，但他表示，願意在合乎法治前提下，將認購的625萬7,000股，以每股認購價10.31元與股票交付當日每股市價13.35元的價差，核算為1902萬餘元，提供給金寶電子及康舒兩家公司各50%，作為員工福利使用。

泰金寶電通 股東會 認購

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