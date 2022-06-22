伊雲谷培養數位轉型人才 雲端種子人數翻倍

全球數位轉型浪潮強勁，根據麥肯錫於 2021 年針對台灣企業進行的調查，83% 企業將數位轉型視為未來成功關鍵，其中高達 46% 企業認爲缺乏數位轉型人是首要問題。企業數位轉型服務商伊雲谷數位科技（6689）持續加碼培養台灣數位轉型人才，連續四年舉辦「eCloudture 雲端種子計劃」，今年雲端種子人數較去年成長一倍，見證台灣青年學子乘著雲端高速成長的潮流，積極投入產業。

伊雲谷執行長蔡佳宏表示：「伊雲谷相信 Cloud first 將為各產業帶來巨大的革新，市場對雲端人才的需求也將持續擴大。以人為本根植於伊雲谷的組織發展中，自伊雲谷創立的第一天，培育雲端人才便成為我們的使命。伊雲谷內部化強調『只有想不到，沒有做不到』，鼓勵人才擁有成長思維、Day 1 創新能量，永遠 Dare to Dream。伊雲谷是雲端產業的先行者，公司持續海外擴張，足跡已遍布全球 11 個據點，提供台灣人才世界舞台和產業知識，人才不用離鄉背井就可以跟國際人才交流，站在世界的高度，服務全球使用者。」

藉雲端無國界的特性，資訊軟體服務出海是進行式，台灣人才濟濟，提高國際視野，以國際為市場，鼓勵人才創造更大的影響力，完成更高的自我實現。伊雲谷將鼓勵破壞式創新及跨文化交流的企業精神，融入「eCloudture 雲端種子計劃」，持續深耕校園，加強產學合作，讓青年學子可及早與市場接軌。

甫於6月17落幕的「eCloudture 雲端種子計劃」期末展演邀請國內外產學界專業人士共襄盛舉，學界評審包含台北商業大學任立中校長、中山大學工學院范俊逸院長、輔仁大學資訊管理學系董惟鳳系主任、台灣科技大學資訊管理學系黃世禎教授，業界評審則由伊雲谷執行長蔡佳宏、雲端事業部總經理林儀及海外 6 個不同國家的經營團隊共同擔任。此次展演採全英文報告進行，由台灣產學界給予第一手專業建議，伊雲谷海外高階主管也跨海提供多元文化視角，給予學生不同國家市場建議，藉此鼓勵學生把夢想做大，將全球使用者當作潛在客戶，激發雲端服務出海的未來潛能。

為期四個月的育才計畫，本屆共吸引來自台大、政大、陽明交大、台科大、中山、中央、輔大、東吳、台北商業大學等全台共 13 所大專院校優秀學子參與，針對產業痛點，聚焦提升企業效率及客戶體驗，專題提出的解方包含 AI 機器視覺整合解決方案、企業雲端管理自動化、客戶歷程分析優化等，創意及專業的程度驚艷現場評審。最終，冠軍隊伍以「CMP（Cloud Management Platform）專家系統」奪下評審青睞，該隊伍提出視覺化及圖像化架構管理，使企業上雲後可以同時強化管理效能，讓雲端管理不塞車不重工，強化跨部門協作。