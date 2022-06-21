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正崴零組件與通路兩大動力推升 下半年業績勁揚

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

正崴（2392）今（21）日舉行股東會，受惠手機、電競、耳機、遊戲機等新產品陸續推出，帶動零組件部門營收上揚，加上通路部門取得政府過半平板電腦標案，業績持續升溫，預估2022年下半年營收占比達六成，2022全年仍是兩位數成長。

正崴去年因缺料、疫情、材料成本上升，2021年營收868億元，年減3%，每股純益（EPS）1.9元，年減53%，2022年1至5月營收321億元、年增0.57%，今天股東會通過配發現金股利1.5元。

正崴表示，2022年下半年傳統旺季將來臨，大陸全面解封，各大智慧手機品牌陸續推出新機，藍芽耳機及筆電零組件、電動自行車、充電機櫃、儲能設備、個人穿戴手環與智慧筆等新產品出貨放量，加上電競、遊戲機及元宇宙週邊應用的產品，包括像搖桿、耳機、AR或MR控制器等產品挹注，下半年來自零組件方面的業績可望明顯回升。

至於通路方面，旗下晶實科技取得政府「班班有網路，生生用平板」逾半數標案，帶動2021年業績成長三成，2022年再成長一成以上不是問題。

綠能方面，正崴指出，集團持股森崴能源超過五成，森崴去年業績40億元，今年增加10億到20億元，應該是成長三成以上，持續挹注該公司的營收與獲利。

至於美國綠能建廠進度，正崴表示，之前公告在美國亞利桑那州承租既有廠房，建立生產基地，將生產製造充電站、電池組裝及儲能設備等產品，預期2022下半年陸續產出，此基地將是正崴公司首次在美國新增的生產據點。

正崴計劃跟美國當地的儲能設備廠商合作，在美國加州合資建立充電示範站，示範站會結合直流快充180Kwh的充電站與500kwh的儲能設施，以因應未來高度成長的電動車，以及更加快速的充電需求。

正崴 美國 營收

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