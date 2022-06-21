環球晶董座徐秀蘭宣布 新矽晶圓廠廠址6月底對外公布

矽晶圓大廠環球晶 (6488）董事長徐秀蘭今 (21) 日主持股東常會後接受媒體線上聯訪時表示，近期消費端受到通膨影響消費力減弱，也傳三星稼動率降低，但她強調，這些應只是短 期現象，環球晶宣布1千億元在既有廠房擴建及新建12吋矽晶圓廠投資案，仍如期進行，其中新建12矽晶圓廠投資案，預定本月底前將對外公布設立廠址及詳細規畫。

徐秀蘭今也首度提及，公司一度曾將東南亞列為新建12吋矽晶圓廠的評估地區，後來考量興建成本及離主要客戶所在地較遠而放棄。

至於近期日本高度重視半導體產業，並給予政策優惠補助，徐秀蘭則表示，因環球晶目前在日本已有5個廠，是集團生產重鎮，公司擴建除了考量當地政府支持外，也要考量分散生產風險、接近客戶及當地電力等基礎建設和供應是否穩定。

此外，還有一項極為關鍵的因素是客戶承諾的產能。

她強調，近期半導體出現修正的現象，有不少分析師都提出是否會擔心擴建及新建計廠會供過於求。

徐秀蘭說，沒有任何產業都希望長期處於供不應求，通常得供給略大於需求，這個產業才會健康，在此情況下，當你的競爭力比別人強，產能利用率可達到90%~95%，反之若不夠強，就會處於80%至85%。

徐秀蘭說，目前環球晶決定在別的國家新設12吋矽晶圓廠，還有另一深層的考量，那就是因應淨零碳排的國際趨勢，以後很多國家會開始課碳稅，如果將碳稅加入未來的競爭成本，環球晶目前在5個國家擁有15座工廠，未來可能進一步增加至16座，將因靠近客戶，減少運輸，減少碳排，比別人更具競爭力。還有一點是客戶得承諾至少八成的產能，環球晶才會蓋新廠。

關於新廠廠址，她今天還是強調因進入最後細節討論階段，還未定對外公布，但應會在6月30日前對外宣布廠址並說明更具體投資規畫。

至於目前營運，徐秀蘭表示，公司目前正持續與客戶洽商往後幾年的長約，且各尺寸晶圓，除了小尺寸（6吋以下）產能未達100%外，8吋及12吋大尺寸矽晶圓全數滿載，主要簽約長約已到2028年，有的也談到2031年。

她表示，和客戶簽定長約最高峰會落在今年第4季到明年第1季，新增長約8吋主要是高功率的FZ（Float Zone）及12吋SOI（絕緣層上覆矽）矽晶圓，至於簽約平均銷售單價，明後年都比今年高。

徐秀蘭對未能完成收購德國世創（Silitronic）表示有得懊惱，她說如果公司早1步自己蓋廠，現在已經可能享受這波矽晶圓需求強勁的成果。

至於原為了收購世創目前手中仍有世創13.67%股權，公司目前還沒有出售計畫，只是每季仍得因世創股價變動，認列資產評價損益。

對於短期產業面臨高通膨影響部分消費端需求，以及原材料大漲和地震不斷嚴厲考驗，徐秀蘭強調她不會因短期營運變動，改變看好半導體產業長期需求持續成長的看法，較大的變數是匯率變化。例如最近日圓急貶，對日本2大矽晶圓廠就會更有利，不過兩家公司都不是打價格戰，相信環球晶仍能應付。

徐秀蘭強調，公司在美、日、義大利及丹麥等國6個廠擴增產能計畫，將陸續投入產出，今年5月營收已寫下單月新高紀錄，有信心今年營運仍有機會締造新猷。