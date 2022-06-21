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第3季NAND Flash市況供過於求 估價格轉跌5%內

經濟日報／ 記者劉芳妙／即時報導

據TrendForce研究，隨著鎧俠（Kioxia）及威騰（WDC）產出逐月提升，產能明顯足以滿足需求位元的增加，但消費性電子如筆電疫後需求不再導致訂單遞減，加上中國智慧型手機品牌在疫情封控及高通膨夾擊下，庫存去化緩慢，將導致第3季NAND Flash市場供過於求，進而影響第3季價格下跌0~5%。

Client SSD方面，儘管商務型筆電訂單仍有支撐，但消費型及Chromebook訂單需求不如2021年旺盛，尤其在PC品牌客戶備貨更趨保守下，亟欲積極降低庫存的意圖明顯，旺季訂單數量恐不若往年。然而，隨著SSD產能逐步恢復正常，client SSD供應持續加大，加上鎧俠及威騰產品出貨陸續到位，供應端為避免庫存大幅攀升，讓價意願大幅升高，預期第3季client SSD價格將反轉向下，跌幅約3~8%。

Enterprise SSD方面，超大規模資料中心採購訂單持續旺盛，且與其他產品相較，客戶手中的enterprise SSD庫存水位仍屬合理，故SSD採購量維持成長，預估第3季全球enterprise SSD採購容量可望季增一成。由於其他終端產品需求快速走弱，故enterprise SSD目前是所有供應商優先銷售類別，供給增長勢必加劇價格競爭態勢，導致第3季enterprise SSD價格不易上漲，與第2季大致持平。

eMMC方面，Chromebook自第2季以來需求持續下修，儘管網通類產品於第3季需求較明朗，仍不敵eMMC價格下行頹勢。而原料汙染事件對市況影響已逐步淡化，在消費產品需求不佳的氛圍下，供應商想要維持2D eMMC產品價格來保持獲利的計畫顯得困難，由於目前仍是供過於求狀態，預測第3季eMMC價格將下跌3~8%。

UFS方面，在智慧型手機出貨低迷與消費市場降溫的趨勢未變，壓抑位元需求增長趨勢。而年初鎧俠及威騰原料汙染事件對3D NAND總產出的衝擊已逐漸淡化，隨著上述公司產能恢復，UFS產品供給穩定。在需求展望疲弱，但供給增加的情況下，開始對價格產生壓力。以目前需求情況判斷，即便供應商給予較大的價格降幅，對需求刺激的效果仍十分有限，預測第3季UFS價格將下跌3~8%，銷售位元數量將維持於低水位。

NAND Flash Wafer方面，在降價的預期下，第3季wafer採購數量有機會在旺季及中國疫情封控結束後較第2季回升。同時，上游供給減少的衝擊逐漸淡化，供應端持續放大wafer供應，模組廠欲去化庫存開始採取積極降價策略，為縮小wafer合約和現貨價差距，原廠已同步在5月開始調降wafer合約價，而六月合約價格跌幅可能擴大近10%。因此，wafer價格在5月已經率先走跌的情形之下，反而可以收斂第3季跌幅至5~10%。

SSD 智慧型手機 NAND

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