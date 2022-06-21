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和泰股東會 董座黃南光：小型車要拚21連霸

經濟日報／ 記者邱馨儀／即時報導
和泰車股東會30分鐘快速開完。記者邱馨儀／攝影
和泰車股東會30分鐘快速開完。記者邱馨儀／攝影

和泰車（2207）股東會，董事長黃南光指出，今年在內需消費動能回溫、國內外廠商持續投資台灣、以及全球數位轉型趨勢延續等內外需挹注，且受惠於汰舊換新貨物稅補助延長至 115 年 1 月以及國旅需求旺盛等因素，台灣汽車市場可望持續活絡；不過在全球晶片荒問題仍未見明顯緩解的情況下，預計 111 年台灣汽車總市場規模為 46 萬台。

和泰車股東會通過去年財報與董事改選，僅一位獨立董事變動，其餘董事與董事長都未變。

黃南光並在股東會中表示，和泰車將持續追求創新蛻變，提供超越顧客期待的產品與服務，並強化集團價值鏈，全力達成小型車銷售 21連霸、商用車銷售蟬聯第一的紀錄。

和泰車指出， 110 年台灣車市在新型冠狀病毒疫情再次爆發，以及全球供應鏈受到車用晶片短缺等不利因素之下，最終登錄仍高達 449,859 台（年減1.7%）。展望 111 年車市，在全球主要國家經濟持續恢復、IC 及部品短缺問題可望趨緩下，預估總市場基本面可望維持 110 年水準，另考量各品牌將持續導入全新商品、強化銷售對策等正面因素的刺激下，若無其他事件影響，預估 111 年汽車市場規模達46 萬台，年增2%。

TOYOTA 目標台數 130,000 台、LEXUS 銷售目標為 25,000 台，合計小型車銷售目標為 155,000 台、市佔率 33.7%。

大型車市場部分， 110 年商用車市場因六期排放與安全法規實施，引發市場需求提前搶購五期車；整體商用車市場規模達 28,378 台，較 109 年增加 24%，為歷年最高。

今年評估物流運輸需求穩定；但因部分需求提前反應，且全球晶片短缺影響車源供應的不確定性仍存在。預估大型車市場 13,800 台，比去年少10%。3.49 噸及 5噸小貨車市場預估為 10,000 台，將較去年少24%。

和泰車今111 年商用車銷售目標 9,000 台，市佔率 37.8%。

車市 股東會

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