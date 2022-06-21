凌華推SMARC規格AIoT電腦模組 首款採聯發科系統晶片

工業電腦大廠凌華科技（6166）今（21）日宣布推出首款採用聯發科（2454）系統晶片(MediaTek SoC)之SMARC規格小型電腦模組。此款SMARC規格小型電腦模組搭載MediaTek Genio 1200處理器，具有高效能人工智慧和圖形運算能力，是各種邊緣智聯網應用之理想選擇，包括次世代智慧家電、人機介面、4K多媒體應用，及工業物聯網、機器人等。

凌華科技的MediaTek Genio 1200 SMARC電腦模組包含一顆8核CPU（4x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55，主頻2.2GHz），可執行運算密集之工作負載，和一顆5核GPU，可進行高階3D圖形演算，再加上APU（AI處理器單元），可實現終端裝置即時AI運算，例如深度學習、神經網路加速處理、電腦視覺等。其餘功能包括支援多個4K顯示器、至多3台MIPI相機輸入，以及極其多元的IO介面。

凌華科技模組產品中心資深產品經理Henri Parmentier表示，此電腦模組擁有強大的8核心CPU，並整合GPU和APU，展示了過去只有在x86平台才可能看到的強大運算實力，且功耗僅為x86的一半。它讓我們的客戶得以推出更加先進的智慧系統，不僅可處理極端的工作負載，同時還能減少耗能、改善碳足跡。

聯發科AIoT事業群副總經理Richard Lu表示，聯發科Genio人工智慧物聯網平台是為了協助趨動下一代緣邊緣創新而設計。」「我們期盼透過凌華科技最新的Genio 1200 SMARC電腦模組，看到更多推陳出新的應用和用戶體驗。