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金居看Q2營運為谷底 Q3車用供應鏈復甦、高頻高速續旺

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
金居今日召開股東常會。記者尹慧中攝影
金居今日召開股東常會。記者尹慧中攝影

金居（8358）今日召開股東常會，金居總經理李思賢指出，因消費電子需求下滑使一般品消費應用很辛苦，不過金居本身深耕的高速產品與HDI應用仍樂觀，相對在經濟營運逆風之下仍有支撐點。金居代理發言人楊正平也補充，公司目前看待第2季營運為谷底，第3季來自產品組合優化，車用供應鏈復甦、高頻高速續旺，營運可望較第2季改善。

金居補充，營運谷底是今年第2季同時該季有中國大陸封城、消費電子產品也需求較差，中國大陸封城造成車廠停工、汽車板需求下滑較多也主要是車廠停工、供應鏈不順造成，解封後需求預料在今年第3季回來。

金居指出，2023年營運會比今年更好，包含新產能開出、產品產品組合持續優化，其中特殊銅箔配合高速平台發展主要是看新平台更新速度，今年下半年持續看好接替現有Purley 平台的「Whitley」 以及「Eagle Stream」整體市場占比拉升。

據了解，金居公司材料RG311、312分別可配合相關需求「Whitley」 、「Eagle Stream」 ，此外312同時對應超微新平台。

研究機構數據顯示，「Eagle Stream」遞延缺口仍有望由「Whitley」 暫代，占整體市場比重估計約70%，Eagle Stream占比則約5-10%，金居看待配合相關應用只要Purley平台汰換更新都是好事。

金居

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